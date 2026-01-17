25-30. Los Hispanos ponen pie y medio en la segunda fase

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La selección española de balonmano puso pie y medio en la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega al imponerse este sábado por 25-30 a la de Austria, en un encuentro en el que brilló en defensa de la mano de un sensacional Sergey Hernández en la portería. EFE

