Espana agencias

25-30. Los Hispanos ponen pie y medio en la segunda fase

Guardar

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La selección española de balonmano puso pie y medio en la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega al imponerse este sábado por 25-30 a la de Austria, en un encuentro en el que brilló en defensa de la mano de un sensacional Sergey Hernández en la portería. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Joan Punyet Miró, nieto del artista: "Miró creó un lenguaje que nació y murió con él"

Infobae

El fiscal pide 25 años de cárcel para un acusado de asesinar a su pareja de 18 puñaladas

Infobae

La comisión del Congreso sobre la dana planea convocar a Feijóo finalmente el 29 de enero

La comisión del Congreso sobre

Mbappé, frente al club que lo lanzó: "No estaría aquí si no es por la ayuda del Mónaco"

Infobae

Jagoba Arrasate: "Es una de esas victorias que puede marcar un punto de inflexión"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que “darán con la verdad”

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

Pedro Sánchez avisa que se dará con “la verdad” del accidente de trenes en Adamuz: “Vamos a conocer la respuesta”

ECONOMÍA

Hasta 300 euros en avión

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España este martes 20 de enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Mbappé sobre la situación en

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”