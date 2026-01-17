25-30. Los Hispanos ponen pie y medio en la segunda fase

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La selección española de balonmano puso pie y medio en la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega al imponerse este sábado por 25-30 a la de Austria, en un encuentro en el que brilló en defensa de la mano de un sensacional Sergey Hernández en la portería. EFE
Últimas Noticias
Joan Punyet Miró, nieto del artista: "Miró creó un lenguaje que nació y murió con él"
El fiscal pide 25 años de cárcel para un acusado de asesinar a su pareja de 18 puñaladas
La comisión del Congreso sobre la dana planea convocar a Feijóo finalmente el 29 de enero
Mbappé, frente al club que lo lanzó: "No estaría aquí si no es por la ayuda del Mónaco"
Jagoba Arrasate: "Es una de esas victorias que puede marcar un punto de inflexión"
MÁS NOTICIAS