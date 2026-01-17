2-4. El Sporting saca provecho de las facilidades defensivas de la Cultural

León, 17 ene (EFE).- El Sporting sacó provecho este sábado de la endeblez defensiva de una Cultural y Deportiva Leonesa que sigue sin encontrar el camino de la victoria en su estadio, donde el equipo asturiano se impuso por 2-4 y lleva más de seis décadas sin perder.

Los locales intentaron de inicio arriesgar lo mínimo posible con un juego excesivamente horizontal, hasta que encontraron en una contra a Tresacod, que superó a Guille Rosas en velocidad para servir a Collado, quien, tras revolverse, cruzó el balón al segundo palo fuera del alcance de Yañez.

Poco le duró la alegría a una Cultural demasiado blanda en defensa y, fruto de ello, llegó la igualada con un pase filtrado sobre Rosas, que repitió a la inversa la acción del tanto leonés para poner en boca de gol el balón a Otero, que marcó a placer.

Solo unos minutos después, de nuevo una indecisión en el despeje de Rodri permitió bajar con la cabeza el balón a Otero y Dubasin aprovechó el regalo defensivo local para, a placer, batir a Badía.

La Cultural intentó tomar el mando con balón pero sin demasiada llegada ante un rival bien pertrechado ante el juego previsible del equipo leonés, en el que las únicas notas de calidad las ponía con sus acciones el brasileño Lucas Ribeiro.

La endeblez en la cobertura local fue castigada de nuevo con una acción por la banda izquierda en la que Oliván puso el balón en el segundo palo, donde, de nuevo, Otero marcó con facilidad el tercero de su equipo y el doblete en su cuenta particular.

Los últimos minutos de la primera mitad ofrecieron las mejores acciones culturalistas con dos ocasiones, ambas con el protagonismo de Iván Calero, que suplió al lesionado Víctor García y que primero puso un balón al que no llegó por poco, en forcejeo con un defensor, Tresaco y después con un disparo seco bien respondido por el guardameta asturiano.

Los dos cambios tras el descanso y la entrada de Chacón y Sobrino reactivaron el juego del equipo local, que encerró en su área al Sporting con varios saques de esquina consecutivos y perdonando Diallo un claro remate en el segundo palo tras centro de Chacón.

El monólogo del equipo de José Ángel Ziganda a punto estuvo de obtener premio con un disparo de Iván Calero rechazado por Yañez. El balón se le echó encima a Collado, que no pudo precisar el remate que acabó sacando un defensa.

No le dio tiempo a la Cultural a saborear la ilusión porque a renglón seguido le cayó un jarro de agua fría con un lanzamiento de falta de Alex Corredera encontrando a Pablo Vázquez, que, con un remate bombeado de cabeza, colocó el balón fuera del alcance de Badía para el 2-4.

Continuaron los leoneses intentando apurar sus opciones de volverse a meter en el partido, pero con más corazón que cabeza y sin encontrar el camino claro hacia la portería rival.

- Ficha técnica:

2 - Cultural Leonesa: Badía; Víctor García (Iván Calero, M. 26), Rodri Suárez, Tomás Ribeiro, Hinojo; Sergi Diallo, Sergi Maestre, Thiago Ojeda (Chacón, M. 46); Tresaco (Sobrino, M. 46), Collado (Manu Justo,M. 75), Lucas Ribeiro.

4 - Real Sporting: Yañez; Guille Rosas, Curbelo, Pablo Vázquez, Olivan (Pablo García, M. 81); Nacho Martín (Bernal, M. 81), Alex Corredera, Manu Rodríguez (Perrin, M. 58), Dubasin, Otero, Gelabert (Justin, M. 76).

Goles: 1-0, m.9: Collado. 1-1, m.11: Otero. 1-2, m.15: Dubasin. 1-3, m.42: Otero. 2-3, m.59: Iván Calero. 2-4, m.62: Pablo Vázquez.

Árbitro: José Antonio Sánchez (comité andaluz). Amonestó a Lucas Ribeiro (M. 58) por la Cultural, y a Oliván (M. 58) y Perrin (M. 64) por el Sporting.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Reino de León ante 12.817 espectadores. EFE

fps/mr/ism