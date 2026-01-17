2-2. Reina el caos al descanso en Son Moix

Palma, 17 ene (EFE).- Mallorca y Athletic Club empatan al descanso (2-2) de un partido caótico en el que los bermellones se han puesto hasta dos veces por delante gracias a los goles de Vedat Muriqi, pero dos tantos de Unai Gómez y Nico Williams neutralizaron rápidamente los golpes locales. EFE
dcj/ism
