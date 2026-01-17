101-104. Un triple de Francis Alonso sobre la bocina hunde más al MoraBanc

Andorra la Vella, 17 ene (EFE).- Un triple de Francis Alonso sobre la bocina dio este sábado la victoria al Río Breogán Lugo (101-104) y hundió un poco más al MoraBanc Andorra.

Los de Luis Casimiro, que llegaron a perder por 19 puntos en el tercer cuarto, firmaron una meritoria remontada, mientras que los de Joan Plaza sufrieron su sexta derrota consecutiva.

El mejor fue Francis Alonso con 28 puntos y 4 de 9 en triples. Por parte local destacaron Aaron Best con 24 y Justin McKoy con 19.

El Río Breogán Lugo aprovechó el nerviosismo del MoraBanc Andorra para mostrar una mejor puesta en escena. A los de Joan Plaza les costó mucho entrar en el partido y además se cargaron pronto de faltas con dos para Kostadinov y para Udeze en los primeros cinco minutos.

Los de Luis Casimiro llegaron a ganar por 9 (12-21). Un 2+1 de Justin McKoy despertó al equipo local y un parcial de 9-2 sirvió para empatar el primer cuarto a 25. Las rotaciones afectaron a los visitantes y el MoraBanc mejoro con los cambios.

Esa dinámica positiva de los de Joan Plaza siguió en el segundo cuarto. La mejora en defensa fue una evidencia y un parcial de 12-4 con un triple de Rafa Luz agotando la posesión situó a los locales con un 43-36 a 5 minutos para el descanso.

El parcial siguió con un 17-6 para el 48-39 (+9). El dominio de los de Joan Plaza fue total y liderados por un gran Aaron Best se fueron al descanso con un 56-44 con los 17 puntos del escolta canadiense y 20 de valoración sin fallo (2 de 2 en tiros de 2, 3 de 3 en triples y 4 de 4 en tiros libres).

En la reanudación, el MoraBanc Andorra llegó a tener una renta de +19 después de un triple de Justin McKoy. Los de Luis Casimiro ajustaron algunos aspectos defensivos y con un parcial de 3-13 situaron un 80-73 en el marcador.

Los visitantes encontraron en el juego interior a Danko Brankovic (4 puntos consecutivos con dos mates) y el croata dominó en la pintura contra un rival que dejó de hacer bien aquello que le llevó a dominar el partido.

Un tiempo muerto no despertó al MoraBanc y dos puntos de DeWayne Russell y un triple sobre la bocina de Francis Alonso dejaron el parcial en un 3-18 para el 80-78 y con 34 puntos recibidos para los locales.

En el último cuarto, la igualdad fue máxima y el intercambio de golpes fue una constante. A 2.13, Francis Alonso anotó un triple para situar el 94-97 y a 1.32 lo anotó Kuric para empatar a 99.

En el otro lado falló Arturs Kurucs y desde la línea de tiro libre no falló Pustovyi (101-99 a 1.03). A 47 segundos, DeWayne Russell falló un triple para poner por delante en el electrónico a los visitantes, pero el balón quedó para ellos y Mihajlo Andric colocó el empate a 101 a 38.8 segundos para el final.

A 13, Kyle Kuric falló un triple y sobre la bocina Francis Alonso dio el triunfo al equipo gallego.

- Ficha técnica:

101 - MoraBanc Andorra (25+31+24+21): Shannon Evans II (12), Best (24), Okoye (4), Kostadinov (3) y Pustovyi (14) -cinco inicial-; Rafa Luz (4), Udeze (3), 'Chumi' Ortega (6), McKoy (19), Kuric (12), Aaron Ganal (-) y Rubén Guerrero (-).

104 - Río Breogán Lugo (25+19+34+26): DeWayne Russell (9), Arturs Kurucs (4), Cook (8), Andric (14) y Jordan Sakho (5) -cinco inicial-; Francis Alonso (28), Aranitovic (6), Brankovic (18), Mavra (4), Dibba (2) y Apic (6).

Árbitros: Carlos Peruga, Javier Torres y Roberto Lucas. Eliminado por cinco faltas personales Mavra (m.38), del Río Breogán Lugo.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 3.269 espectadores. EFE

vds/and/ism