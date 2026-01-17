Espana agencias

1-2. Yeremay lidera a un Dépor que remonta en Almería y corta su larga racha sin ganar

Guardar

Almería, 17 ene (EFE).- El Deportivo de La Coruña cortó este sábado una racha de cinco jornadas seguidas sin conocer la victoria al remontar en Almería (1-2) con un resolutivo Yeremay Hernández, que marcó el primero de su equipo y asistió en el segundo al italiano Samuele Mulattieri para neutralizar el tanto del brasileño Leo Baptistao que adelantó a los locales.

El Deportivo demostró en Almería que su propuesta futbolista es la idónea en su objetivo de ascender. En la primera parte, sin logar su propósito, dominó el partido, pero no el marcador. En la segunda se impuso en todo a un Almería sin respuesta para acabar llevándose los tres puntos.

El partido comenzó con un Almería incómodo, cediendo el balón a un Deportivo que aprovechó la banda izquierda con Yeremay como principal amenaza. Un disparo del deportivista se fue alto, mientras Chirino sufría la limitación de una tarjeta temprana. Sin embargo, el Almería respondió con contundencia en el 13, cuando Embarba asistió a Baptistao, para que éste batiera a Álvaro Fernández.

El Almería buscó ampliar su ventaja, aunque Embarba no encontró portería en el 21. Por el contrario, Zakaría generó peligro para el Dépor tras una asistencia de Quagliatta, pero el remate no fue preciso. La UD Almería mantuvo su ventaja y sostuvo el marcador frente a un rival que empezaba a dominar el centro del campo, aunque sin generar ocasiones claras de gol.

En el tramo final de la primera parte, el Deportivo perdió efectividad en los últimos pases y sus centros no encontraron rematador. El Almería tuvo opciones de ampliar su ventaja, con Baptistao, que no acertó a finalizar un buen balón antes del descanso. Andrés Fernández también respondió con intervenciones decisivas, manteniendo al equipo rojiblanco por delante.

El Dépor encontró respuesta inmediata al inicio del segundo tiempo con una acción a la contra. Un pase profundo dejó a Yeremay solo ante Andrés Fernández, batiéndole con un disparo cruzado. La UDA, obligada a vivir casi de reacción, no encontraba la manera de reencontrarse con su mejor versión.

La fluidez no apareció en los rojiblancos, que intentaban ataques aislados sin conexión, como un disparo de Baba desde la frontal que no dio resultado. El Dépor, siempre alerta, respondió con contragolpes que llevaban peligro; Yeremay volvió a estar cerca en el 64, pero Andrés Fernández desbarató la acción. En el 68, otra oportunidad clara del canario terminó con un disparo defectuoso.

Ante la incapacidad de generar peligro, el técnico del Almería buscó ajustes, colocando a Arnau para tapar la banda derecha y reorganizando la defensa con Dzodic. Aun así, no se logró equilibrar el partido. En el 80, el Dépor concretó su dominio con un ataque en el que Yeremay centró y Mulattieri armó el disparo para el 1-2.

- Ficha técnica:

1 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Álex Muñoz, Centelles (Morcillo, m. 83); Baba (Thalys, m. 83), Dzodic; Arribas, Horta (Arnau, m. 55), Embarba (Nico Melamed, m. 70), y Baptistao (Miguel de la Fuente, m. 70).

2 - RC Deportivo: Álvaro Fernández; Luismi (Paquiño, m. 82), Altimira, Arnau Comas, Loureiro, Quagliata; Stoichkov (Mella, m. 70), José Ángel (Villares, m. 82), Soriano (Noé, m. 90), Yeremay, y Eddahchouri (Mulattieri, m. 70).

Goles: 1-0, m. 13: Leo Baptistao. 1-1, m. 49: Yeremay. 1-2, m. 80: Mulattieri.

Árbitro: Miguel González (asturiano), con el madrileño Del Cerro Grande en el VAR. Amonestó a Chirino (m. 2), Iddrisu Baba (m. 35), Neslon Monte (m. 75) y Arribas (m. 90), de la UD Almería, y a Yeremay (m. 49), Arnau Coma (m. 57) y Mulattieri (m. 86), de la UD Almería.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el UD Almería Stadium ante 13.002 espectadores. Hubo minuto de silencio en memoria del abonado Juan Pedro Sánchez y de Maxi, exjugador de la AD Almería. EFE

jet/sab

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vidorreta: "En el segundo tiempo, con 22 abajo, se trataba de minimizar daños"

Infobae

0-2. Un Benfica sin Richard Ríos se impone al Rio Ave

Infobae

Bolivia celebra "la relevancia histórica" de la firma del acuerdo Mercosur-UE

Infobae

2-0. Ruibal y Fornals afianzan al Betis en Europa con un triunfo de oro ante rival directo

Infobae

Lakovic: “No recuerdo una derrota así, pero esto tiene solución”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa se encuentra “en

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey