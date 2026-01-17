1-2. Yeremay lidera a un Dépor que remonta en Almería y corta su larga racha sin ganar

Almería, 17 ene (EFE).- El Deportivo de La Coruña cortó este sábado una racha de cinco jornadas seguidas sin conocer la victoria al remontar en Almería (1-2) con un resolutivo Yeremay Hernández, que marcó el primero de su equipo y asistió en el segundo al italiano Samuele Mulattieri para neutralizar el tanto del brasileño Leo Baptistao que adelantó a los locales.

El Deportivo demostró en Almería que su propuesta futbolista es la idónea en su objetivo de ascender. En la primera parte, sin logar su propósito, dominó el partido, pero no el marcador. En la segunda se impuso en todo a un Almería sin respuesta para acabar llevándose los tres puntos.

El partido comenzó con un Almería incómodo, cediendo el balón a un Deportivo que aprovechó la banda izquierda con Yeremay como principal amenaza. Un disparo del deportivista se fue alto, mientras Chirino sufría la limitación de una tarjeta temprana. Sin embargo, el Almería respondió con contundencia en el 13, cuando Embarba asistió a Baptistao, para que éste batiera a Álvaro Fernández.

El Almería buscó ampliar su ventaja, aunque Embarba no encontró portería en el 21. Por el contrario, Zakaría generó peligro para el Dépor tras una asistencia de Quagliatta, pero el remate no fue preciso. La UD Almería mantuvo su ventaja y sostuvo el marcador frente a un rival que empezaba a dominar el centro del campo, aunque sin generar ocasiones claras de gol.

En el tramo final de la primera parte, el Deportivo perdió efectividad en los últimos pases y sus centros no encontraron rematador. El Almería tuvo opciones de ampliar su ventaja, con Baptistao, que no acertó a finalizar un buen balón antes del descanso. Andrés Fernández también respondió con intervenciones decisivas, manteniendo al equipo rojiblanco por delante.

El Dépor encontró respuesta inmediata al inicio del segundo tiempo con una acción a la contra. Un pase profundo dejó a Yeremay solo ante Andrés Fernández, batiéndole con un disparo cruzado. La UDA, obligada a vivir casi de reacción, no encontraba la manera de reencontrarse con su mejor versión.

La fluidez no apareció en los rojiblancos, que intentaban ataques aislados sin conexión, como un disparo de Baba desde la frontal que no dio resultado. El Dépor, siempre alerta, respondió con contragolpes que llevaban peligro; Yeremay volvió a estar cerca en el 64, pero Andrés Fernández desbarató la acción. En el 68, otra oportunidad clara del canario terminó con un disparo defectuoso.

Ante la incapacidad de generar peligro, el técnico del Almería buscó ajustes, colocando a Arnau para tapar la banda derecha y reorganizando la defensa con Dzodic. Aun así, no se logró equilibrar el partido. En el 80, el Dépor concretó su dominio con un ataque en el que Yeremay centró y Mulattieri armó el disparo para el 1-2.

- Ficha técnica:

1 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Álex Muñoz, Centelles (Morcillo, m. 83); Baba (Thalys, m. 83), Dzodic; Arribas, Horta (Arnau, m. 55), Embarba (Nico Melamed, m. 70), y Baptistao (Miguel de la Fuente, m. 70).

2 - RC Deportivo: Álvaro Fernández; Luismi (Paquiño, m. 82), Altimira, Arnau Comas, Loureiro, Quagliata; Stoichkov (Mella, m. 70), José Ángel (Villares, m. 82), Soriano (Noé, m. 90), Yeremay, y Eddahchouri (Mulattieri, m. 70).

Goles: 1-0, m. 13: Leo Baptistao. 1-1, m. 49: Yeremay. 1-2, m. 80: Mulattieri.

Árbitro: Miguel González (asturiano), con el madrileño Del Cerro Grande en el VAR. Amonestó a Chirino (m. 2), Iddrisu Baba (m. 35), Neslon Monte (m. 75) y Arribas (m. 90), de la UD Almería, y a Yeremay (m. 49), Arnau Coma (m. 57) y Mulattieri (m. 86), de la UD Almería.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el UD Almería Stadium ante 13.002 espectadores. Hubo minuto de silencio en memoria del abonado Juan Pedro Sánchez y de Maxi, exjugador de la AD Almería. EFE

