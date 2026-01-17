1-0. La Juve se complica la vida

Roma, 17 ene (EFE).- El Juventus, que con Luciano Spalletti solo había perdido un partido de los quince disputados desde su llegada, se complicó este sábado la vida al caer ante el Cagliari (1-0), lo que deja en manos del Roma los puestos de Liga de Campeones.

La gran racha de la Juve terminó en la isla de Cerdeña. La 'Vecchia Signora' es otra desde la llegada de Spalletti, solo había perdido ante el Nápoles en quince partidos entre todas las competiciones. Tiene un plan definido, quiere dominar, ser protagonista, pero ante el Cagliari se topó con un muro muy difícil de superar.

Ni Yildiz ni Conceicao ni David ni Openda ni Zhegrova... lo intentaron todos. Dispusieron de ocasiones para marcar, pero entre Caprile y la zaga se encargaron de minimizar el daño de una Juve que puede ahora perder esa inercia tan positiva que la había llevado a colocarse cuarta en la tabla. Por el momento, el Roma tiene una gran oportunidad de asentarse en puestos de Liga de Campeones.

Y eso que el partido se le puso muy de cara en la primera mitad. El colegiado señaló penalti a su favor, se relamió los labios el combinado de Spalletti, pero el VAR se entrometió para amargar a la Juve y salvar al Cagliari. La falta que en principio había cometido Mazzitelli dentro del área era todo lo contrario, pues fue Conceicao el que golpeó irregularmente al central.

Fue el propio Mazzitelli el protagonista del partido. El centrocampista, un histórico del fútbol italiano que ha pasado por equipos como el Roma, el Brescia, el Sassuolo, el Génova, el Pisa o el Como 1907, pasó de ser un posible villano a ser el héroe de la gran noche del Cagliari.

En el minuto 65 remató desde la frontal del área un centro corto de Gaetano para hacer explotar el Unipol Domus.

El Cagliari ganó por última vez a la Juve el 29 de julio de 2020. La única en los últimos 15 años. Era una noche muy especial porque además hace un año que se murió su gran emblema, Gigi Riva, jugador histórico del club y máximo goleador de la selección italiana.

Redujo a una Juve que, pese al control del balón, con casi un 80% de posesión, solo pudo tirar 5 veces a puerta. Una sola necesitó el Cagliari. El palo, en una jugada en los minutos finales, evitó el tanto de Yildiz que hubiera supuesto el empate.

La Juve cayó en Cerdeña, se complica la vida y los puestos de Liga de Campeones están en manos del Roma. El Cagliari, más lejos del descenso, está de fiesta en una gran noche.

-- Ficha técnica:

1 - Cagliari: Caprile; Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Gaetano, Adopo, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy (Borrelli, m.54) y Sebastiano Esposito (Idrissi, m.64).

0 - Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (Conceicao, m.80); Locatelli (Zhegrova, m.66), Koopmeiners; McKennie (Thuram, m.80), Miretti (Openda, m.66), Yildiz; David (Adzic, m.88).

Gol: 1-0, m.65: Mazzitelli.

Árbitro: Davide Massa. Mostró tarjeta amarilla a Yildiz (m.31) por parte del Juventus.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de la Serie A disputado en el Estadio Unipol Domus de Cagliari (Cerdeña, isla de Italia). Se guardó, antes del comienzo del duelo, un minuto de silencio en memoria del ítalo-estadounidense Rocco Commisso, presidente del Fiorentina fallecido este sábado a los 76 años. EFE