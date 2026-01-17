Espana agencias

0-2. Un Benfica sin Richard Ríos se impone al Rio Ave

Lisboa, 17 ene (EFE).- El Benfica logró una victoria a domicilio frente al Rio Ave en la Liga por 0-2, pocos días después de haber caído frente al Oporto y quedar eliminado de la Copa de Portugal, un partido en el que se lesionó el colombiano Richard Ríos, que no pudo disputar este juego.

Las 'águilas' lograron sumar otros tres puntos frente al décimo de la clasificación, en el que juegan los costarricenses Brandon Aguilera y Kevin Chamorro, en la decimoctava jornada de la Liga de Portugal.

El equipo encarnado abrió el marcador en el minuto 16 gracias al remate de cabeza del centrocampista luxemburgués Leandro Barreiro y, a los diez minutos, el Rio Ave anotó en propia puerta cuando el greco-albanés Andreas Ntoi interceptó un pase del bosnio Amar Dedic y el balón acabó en la portería local.

La gran ausencia del encuentro fue el centrocampista colombiano Richard Ríos, quien sufrió "una luxación anterior traumática del hombro derecho", según informó el Benfica a EFE.

Los de José Mourinho son terceros con 42 puntos, y por delante están el Oporto, líder con 49 puntos a la espera de jugar su partido correspondiente a esta jornada, y el Sporting, que acumula 45 puntos tras la victoria 3-0 de ayer, viernes. EFE

