0-1. Un golazo de falta de Torrodà dispara las dudas del Atlético rumbo a la Supercopa

Madrid, 17 ene (EFE).- Un golazo de lanzamiento de falta de Anna Torrodà, directo a una escuadra de la portería de Lola Gallardo, marcó este sábado la diferencia en el minuto 56 para la victoria del Espanyol en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares sobre el Atlético de Madrid, que disparó sus dudas camino del derbi contra el Real Madrid del martes en la Supercopa de España en Castellón.

Superado por el Espanyol, que ganó su quinto partido de la temporada liguera, el equipo rojiblanco encadena seis encuentros sin ganar en la Liga F Moeve, con cuatro empates y dos derrotas consecutivas que ponen en duda su competencia por la Liga de Campeones, a cuatro puntos de distancia con dos duelos más jugados que la Real Sociedad, tercera.

Y a la espera de los resultados del Costa Adeje Tenerife y del Sevilla para conservar su cuarta posición, después de perder su choque en casa con el Espanyol, que agranda su tranquilidad y su ventaja sobre el descenso, con una victoria de prestigio.

Por comparación, en la primera cita, el Atlético de Madrid goleó en agosto 0-5 al Espanyol.

El partido lo resolvió el zurdazo a la escuadra de Anna Torrodà en el minuto 56. Una falta al borde del área que colocó en la escuadra. Un golazo por encima de la barrera del que no se repuso el Atlético por más que lo intentó. Ni antes, con una ocasión de Jensen y un cabezazo al poste de Amaiur, ni después, con una ofensiva final sin éxito. En el tramo final reclamó un penalti sobre Luany que no lo pareció.

- Ficha técnica:

0 – Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Menayo, Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa (Natalia Peñalvo, m. 77), Júlia Bartel; Jensen, Amaiur (Sheila, m. 77) y Luany (Maca Portales, m. 86).

1 – Espanyol: Salvador; L. Vallejo, Simona, Ballesté, Caracas (Ainhoa Domenech, m. 86); Torrodà, Ainoa (Paula Arana, m. 66); Ona (Mar Torras, m. 66), Baudet, Ari Domenech (Judith Pablos, m. 86); Del Álamo (Browne, m. 77).

Gol: 0-1, m. 56: Anna Torrodá.

Árbitra: Lorena del Mar (C. Canario). Amonestó con tarjeta amarilla a la local Menayo (m. 79) y a las visitantes Del Álamo (m. 9), Simona (m. 73) y Salvador (m. 81)

Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga F disputado en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares. EFE