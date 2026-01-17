Espana agencias

0-1. Lautaro marca el camino

Guardar

Roma, 17 ene (EFE).- Con un solitario gol en la primera mitad, trabajado y generado junto a la perla Pio Esposito, el argentino Lautaro Martínez señaló este sábado otra vez el camino del Inter de Milán hacia el 'Scudetto', protagonista absoluto de la victoria ante el Udinese (0-1) que mantiene el liderato 'nerazzurro'.

Otro gol de Lautaro Martínez. Son 11 ya en lo que va de campeonato. Mucho más que nadie. Su máximo perseguidor, el estadounidense Christian Pulisic, con 8 dianas. También asiste el de Bahía Blanca, que acumula 4 pases de gol. En total 15 goles generados en media temporada.

Las aspiraciones del Inter no se entienden sin su capitán, sin su jugador más importante. Otro año más, y van ya al menos cuatro, es el faro que guía a los de Milán. Con Simone Inzaghi y con Crsitian Chivu, da igual. El rumano, por cierto, supera expectativas con este equipo en lo que es su primera experiencia en un gran banquillo. Su combinado empezó con alguna duda, quizá mermado por la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el PSG, pero es un proyecto cada vez más limpio, cada vez más unido, cada vez más peligroso.

Así lo demostró ante el Udinese, otro combinado que no es nada fácil de afrontar en su fortín. Porque tiene los argumentos suficientes como para plantar cara. El Inter lo supo neutralizar en defensa durante todo el choque. En ataque, claro, con tener a Lautaro basta.

Es una garantía de que al menos el Inter tendrá una ocasión. La puede crear él mismo. Y si no está en la creación, está en la definición, mucho más ventajoso para el equipo de Chivu. Así pasó esta vez. Y no falló. Zielinski se inventó un gran pase en profundidad a Pio Esposito. El canterano, de espaldas a la portería, vio el inteligente movimiento de su capitán hacia dentro. Con un sutil tacón le cedió el balón y le dejó de cara a puerta.

Lautaro, con temple, amagó con el disparo. Recortó para hacerse hueco y superó a Okoye con el exterior de su bota derecha. Único gol del partido. El Inter gestionó perfectamente el duelo. Apenas sufrió. Y no necesitó más ventaja. El control desde el minuto 20, gracias a Lautaro, le bastó para seguir siendo líder. Nápoles y Milan, obligados para seguir en la pelea. Lautaro no falla. Lautaro marca el camino del Inter.

-- Ficha técnica:

. 0 - Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele (Bertola, m.74), Solet; Zanoli (Ehizibue, m.74), Piotrowski (Miller, m.45), Karlstrom, Ekkelenkamp (Bayo, m.84), Kamara; Atta (Gueye, m.74); Davis.

. 1 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (Acerbi, m.78); Luis Henrique, Barella, Zielinski (Sucic, m.88), Mkhitaryan (Frattesi, m.78), Dimarco; Pio Esposito (Bonny, m.68) y Lautaro Martínez (De Vrij, m.88).

Gol: 0-1, m.20: Lautaro Martínez.

Árbitro: Marco Di Bello. Mostró tarjeta amarilla a Carlos Augusto (m.70) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de la Serie A disputado en el Bluenergy Stadium-Stadio Friuli de Údine. Se guardó, antes del comienzo del duelo, un minuto de silencio en memoria del ítalo-estadounidense Rocco Commisso, presidente del Fiorentina fallecido este sábado a los 76 años. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Salvador Illa, atendido en un hospital al sufrir una afección muscular después de entrenar

Infobae

Arbeloa: "Bellingham, Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes"

Infobae

Moi entra por Moncayola en el once de Osasuna; Almada recupera efectivos

Infobae

García Tevenet: "El Real Valladolid empieza a ser lo que queremos"

Infobae

Simpatizantes del hijo del sah marchan por Madrid contra las autoridades iraníes

Simpatizantes del hijo del sah
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa, atendido en un

Salvador Illa, atendido en un hospital tras sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Ryanair mejora el sueldo de

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

Las aerolíneas prefieren pasajeros delgados porque el menor peso les permite ahorrar combustible: el ‘efecto Ozempic’ ya se nota en la industria

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Los trabajadores venezolanos arrebatan a los colombianos el primer puesto de nuevas afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social

Un año de Murtra en Telefónica: un nombramiento polémico por su cercanía con Pedro Sánchez, un ERE y un nuevo plan para recuperar la rentabilidad

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey