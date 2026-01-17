Espana agencias

0-0. El Arsenal se estrella ante Sels

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El Arsenal, ni con fútbol directo ni con balones al área ni con acciones veloces ni con lanzamientos lejanos, fue capaz de marcar en el City Ground ante el Nottingham Forest, aferrado a su orden y disciplina defensiva pero, sobre todo, a la inspiración de su portero, el belga Matz Sels.

Necesitado de un triunfo para dar un golpe de efecto a la competición en una jornada que contó con los tropiezos del Manchester City, derrotado ante el United en Old Trafford, y del Liverpool, con un empate frente el Burnley, los 'gunners' hicieron todo lo posible para sumar tres puntos, dejar atrás los dos que no ganaron hace una semana en Anfield y alargar su renta en la tabla. No pudo ser.

Le faltó acierto al Arsenal, que tuvo todo lo demás: ocasiones, un rival agazapado y una posesión a favor apabullante.

Pero hizo un memorable ejercicio de resistencia el Nottingham, que marca la frontera con el descenso pero su renta cada vez es menor a pesar de que en la pasada fecha logró reencontrarse con el triunfo, frente el West Ham, y tomar aire.

Las ocasiones empezaron a multiplicarse a partir de la media hora, especialmente con una volea de Noni Madueke desde el borde del área y luego otra ocasión de Gabriel Martinelli, que no llegó a empujar el balón. Después, Madueke no alcanzó a remachar otro buen centro.

Al borde del descanso, un error del central brasileño Murillo dejó solo, en carrera, a Viktor Gyokeres, que enfiló la meta de Selz. Se rehízo el sudamericano y pudo forzar el córner.

Respiró el Forest con la llegada del descanso, pero los cambios revitalizaron al conjunto londinense. Arteta, que en el intermedio sacó al campo a Leandro Trossard, recurrió a Bukayo Saca, a Gabriel Jesus y a Mikel Merino. Y después a Eberechi Eze. Arrinconó aún más al conjunto de Sean Dyche, pero no logró batir a Selz, que se lució en una volea al primer toque de Declan Rice a la hora de juego.

Y se erigió en salvador en un cabezazo a bocajarro de Bukayo Saka, por la escuadra. Resolvió bien por alto los balones aéreos y se agigantó hasta frustrar a Arteta y los suyos, cada vez con menos fuelle y confianza.

Acabó sin gol el duelo y sin dos puntos el Arsenal, que perdió una gran ocasión para alargar las distancias. Siete puntos saca al City, igual que al Aston Villa de Unai Emery, que puede ser el gran beneficiado si el domingo gana al Everton. Catorce de renta tiene sobre el Liverpool, cuarto en la tabla. El Forest deja a cinco el descenso que marca el West Ham.

-- Ficha técnica:

0 - Nottingham Forest: Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Ibrahim Sangare, Elliot Anderson; Nicolás Domínguez (Omari Hutchinson, m.89), Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi; y Igor Jesus (Dan Ndoye, m.76).

0 - Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber; Martin Odegaard (Mikel Merino, m.57), Martín Zubimendi (Eberechi Eze, m.79), Declan Rice; Noni Madueke (Bukayo Saka, m.57), Gabriel Martinelli (Leandro Trossard, m.46) y Viktor Gyokeres (Gabriel Jesus, m.57).

Árbitro: Michael Oliver. Mostró tarjeta amarilla a Jurrien Timber, del Arsenal y a Ols Aina, del Nottingham Forest.

Incidencias: encuentro de la vigésima segunda jornada de la Premier disputado en el estadio City Ground de Nottingham ante unos 30.000 aficionados. EFE

