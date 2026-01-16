Espana agencias

Xi y Carney apuestan por una relación "estable y sostenible" durante su encuentro en Pekín

(Actualiza EX5007 con declaraciones de la reunión)

Shanghái/Pekín, 16 ene (EFECOM).- El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este viernes en Pekín con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la primera visita de un mandatario del país norteamericano en casi una década, marcada por el intento de reconducir unos lazos deteriorados en los últimos años por tensiones comerciales y políticas.

Durante el encuentro, celebrado en el Gran Palacio del Pueblo, Xi afirmó que el "desarrollo sano y estable" de las relaciones entre China y Canadá “responde a los intereses comunes de ambos países” y es también "conducente a la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales", informó la televisión estatal CCTV.

El mandatario chino señaló que el contacto mantenido por ambos líderes en octubre pasado en Corea del Sur abrió una nueva etapa de acercamiento bilateral y llamó a "impulsar la construcción de un nuevo tipo de asociación estratégica" que sitúe los vínculos entre Pekín y Ottawa en una senda "sostenible y duradera".

Por su parte, Carney agradeció a Xi la acogida y aseguró que Canadá está dispuesta a trabajar con China, "sobre la base de la buena cooperación del pasado", para construir una relación estratégica adaptada al actual contexto internacional, que aporte "estabilidad, seguridad y prosperidad" a ambos países y a la región del Pacífico.

Este jueves, Carney se había entrevistado con su homólogo local, Li Qiang, un encuentro en el que se trató la cooperación comercial o energética y tras el cual se firmaron varios acuerdos relativos a áreas como comercio y aduanas.

El jefe del Partido Liberal canadiense, según la televisión estatal china, señaló el interés de su país en fortalecer la colaboración en cadenas de suministro y en sectores estratégicos, reiterando asimismo su apoyo al multilateralismo y al sistema de comercio internacional.

Por su parte, Li llamó a ampliar los lazos en áreas como la energía limpia, la agricultura moderna, las tecnologías digitales y el sector aeroespacial.

En paralelo, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, se reunió con su homóloga canadiense, Anita Anand, y destacó la necesidad de despejar "interferencias" y reforzar la confianza mutua para favorecer un desarrollo "estable, sólido y sano" de las relaciones bilaterales.

La visita de Carney, la primera de un primer ministro canadiense a China desde la que llevó a cabo su predecesor, Justin Trudeau, en 2017, se produce tras años de fricciones derivadas de disputas comerciales y de seguridad, y en un momento en que Ottawa busca diversificar sus relaciones económicas en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones comerciales.

Los vínculos entre China y Canadá comenzaron a tensarse a partir de 2018, cuando Ottawa arrestó a Meng Wanzhou, directiva de Huawei, a petición de Estados Unidos, a lo que Pekín respondió con la detención de los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor y la aplicación de sanciones comerciales.

La situación mejoró parcialmente en 2021 con la liberación de Meng, Kovrig y Spavor, pero en 2023 volvió a empeorar cuando la inteligencia canadiense denunció injerencias de Pekín en sus elecciones generales y expulsó a un diplomático chino. EFECOM

