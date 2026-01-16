Espana agencias

Xavi Pascual: "Hemos tenido 15 acciones de contra ataque y sólo hemos metido 4 puntos"

Madrid, 16 ene (EFE).- Xavi Pascual, entrenador del Barça, hizo hincapié en la poca efectividad del equipo en sus 15 situaciones de contraataque, en las que sólo "metieron 4 puntos" tras la derrota en el clásico de la jornada 22 de la Euroliga ante el Real Madrid por 80-61 en el Movistar Arena.

El técnico de Gavá también destacó el "nivel físico" de los de Sergio Scariolo, a los que felicitó por la victoria en un día en el que "todo salió mal".

"Les felicito, han sido extremadamente superiores a nosotros en todas las facetas. No hemos sabido contrarrestar su nivel físico. Hemos tenido dos momentos en los que nos hemos podido reenganchar en el segundo y en el tercer cuarto, pero todo nos ha salido mal. Veníamos en buena línea. Hemos tenido 15 acciones de contraataque y sólo hemos metido 4 puntos. La toma de decisiones ha sido mala. El equipo ha mostrado poca reacción. Es un partido para olvidar", analizó Pascual en rueda de prensa.

El entrenador azulgrana remarcó un triple del argentino Facu Campazzo en el tercer cuarto, cuando el equipo iba 45-40 y parecía poder remontar. Una acción que, a la postre, fue clave para el futuro desempeño del equipo en el partido e hizo "mucho daño".

"La sensación de juego no ha sido buena durante todo el partido. Es inaceptable que un equipo saque tan poca ventaja al contraataque; hemos elegido muy mal varias situaciones de juego. Cuando defiendes y corres pero no anotas, genera frustración. En ese 45-40, Campazzo mete el triple en una acción muy complicada", afirmó.

Otro de los aspectos clave fue la defensa blanca sobre Kevin Punter, que sólo anotó 3 puntos y ninguna canasta en juego. Su actuación, según Pascual, es "culpa de todo el equipo": "Han jugado muy físico y le han sacado del partido. No hemos conseguido que entre en el partido. Ha sido un trabajo de todos, no le hemos ayudado. Kevin es un jugador muy importante, pero es resultado de todos, no sólo suyo".

Pese a la derrota, Pascual optó por olvidarla pronto para centrarse en el próximo compromiso de Liga para no perder el hambre competitivo, aunque señaló que un "equipo grande" debe siempre "competir" independientemente de las circunstancias.

"La reacción del equipo debe ser inmediata, en 36 horas tenemos un partido contra el Burgos en la acb. Igual que el día ante el Mónaco, no hemos estado al nivel. Una cosa es ganar o perder, pero debemos competir. No puede volver a pasar. Un equipo grande debe aprender a jugar en todas las circunstancias", concluyó. EFE

