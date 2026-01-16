Espana agencias

Wall Street termina en rojo una semana marcada por resultados y la Reserva Federal

Guardar

Nueva York, 16 ene (EFECOM).- Wall Street cerró este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,17 %, tras una semana en la que el mercado estuvo atento a la investigación abierta contra el presidente de la Reserva Federal (Fed) y los resultados de la banca.

Al cierre de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones retrocedió hasta los 49.359 puntos; el selectivo S&P 500 perdió un 0,06 %, hasta 6.940 unidades, y el tecnológico Nasdaq restó un 0,06 %, hasta 23.515 enteros.

Esta semana, el foco de los inversores estuvo puesto en los grandes bancos y entidades financieras de EE.UU., que publicaron sus resultados del último trimestre y acumulados.

Mientras Goldman Sachs y Morgan Stanley superaron las expectativas de los analistas, JPMorgan, Wells Fargo, Citi Group y Bank of America decepcionaron al mercado con sus ganancias trimestrales.

Aparte de esto, la semana ha estado marcada por la noticia de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

Trump insinuó hoy que su principal asesor económico, Kevin Hassett, habría dejado de ser su primera opción para suceder a Powell en la Fed, unas declaraciones que lastraron hoy a los tres principales indicadores, según los medios especializados.

En el plano geopolítico, los inversores estuvieron pendientes de la situación en Irán, después de que Trump no descartara realizar un ataque militar en la nación persa ante las protestas antigubernamentales que se han saldado con la vida de más de 3.000 personas según cifras de organizaciones.

Además, el mercado también tuvo en el foco a Groenlandia, donde Dinamarca, de quien depende este territorio autónomo, ha incrementado su presencia militar de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de la isla y la región ártica.

En este sentido, Trump adelantó este viernes que podría imponer una subida de aranceles a las naciones que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, bajo el argumento de que la isla es central para los intereses de EE.UU.

La semana estuvo marcada también por las subidas en el sector de semiconductores, impulsadas por los sólidos resultados de la taiwanesa TSMC y el anuncio de un acuerdo entre Washington y Taipéi que prevé inversiones de al menos 250.000 millones de dólares en capacidad de producción en Estados Unidos, lo que animó a valores como Broadcom, AMD y Micron, que cerraron hoy con avances del 2,53 %, el 1,72 % y el 7,76 %, respectivamente.

asg-int/jco/nvm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Emelec ecuatoriano condena las amenazas de muerte contra su presidente

Infobae

80-61. El Real Madrid domina el clásico europeo con un Garuba estelar

Infobae

3-0. Dembele pone orden

Infobae

La Bolsa de São Paulo cae un 0,46 % pero termina la semana en verde

Infobae

Interceptados 17 inmigrantes en una patera en Formentera y otros 55 en Mallorca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid niega

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”