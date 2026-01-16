Espana agencias

Vivienda aboga por un parque público que iguale o supere los estándares europeos

Guardar

Illescas (Toledo), 16 ene (EFECOM).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha destacado este viernes que el principal objetivo de la legislatura es construir un parque público de vivienda que sea equiparable a los estándares europeos o incluso los supere.

Durante una visita a las obras de una promoción de viviendas en Illescas (Toledo), Rodríguez ha incidido en que la solución a la crisis de la vivienda pasa por ampliar el parque público y "focalizar" la construcción allí donde es más necesario.

La ministra ha desgranado medidas como el Plan Estatal, que espera aprobar antes de que concluya el trimestre, la reindustrialización o el 'Casa 47'.

Por su parte, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha resaltado que, desde 2023, la región ha superado los 16.000 visados de obra nueva dentro del Plan 10.000, lo que desborda las expectativas iniciales, y más del 20 % son viviendas con algún tipo de protección". EFECOM

(Foto)(Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Localizada la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea (Asturias)

Infobae

Castro: "No estoy muy preocupado de lo que le pasa al Madrid, tengo mucho trabajo aquí"

Infobae

Un menor agrede a su madre con un cuchillo y huye tras robarle la tarjeta a su abuela

Infobae

Berenguer regresa a la convocatoria

Infobae

Pilar Alegría se compromete a la gratuidad del transporte desde los pueblos para acudir al médico

Pilar Alegría se compromete a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo hace frente común con

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Unidad canina de la Guardia Civil encuentra a la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias en buen estado físico

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante