Vivienda aboga por un parque público que iguale o supere los estándares europeos

Illescas (Toledo), 16 ene (EFECOM).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha destacado este viernes que el principal objetivo de la legislatura es construir un parque público de vivienda que sea equiparable a los estándares europeos o incluso los supere.

Durante una visita a las obras de una promoción de viviendas en Illescas (Toledo), Rodríguez ha incidido en que la solución a la crisis de la vivienda pasa por ampliar el parque público y "focalizar" la construcción allí donde es más necesario.

La ministra ha desgranado medidas como el Plan Estatal, que espera aprobar antes de que concluya el trimestre, la reindustrialización o el 'Casa 47'.

Por su parte, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha resaltado que, desde 2023, la región ha superado los 16.000 visados de obra nueva dentro del Plan 10.000, lo que desborda las expectativas iniciales, y más del 20 % son viviendas con algún tipo de protección". EFECOM

(Foto)(Vídeo)