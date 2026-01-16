Venezuela anuncia que exportará por primera vez gas licuado de petróleo

Caracas, 16 ene (EFECOM).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que su país exportará "por primera vez" en la historia gas licuado de petróleo (GLP), tras informar que suscribió un acuerdo de comercialización sin profundizar en detalles.
"El día de hoy, por primera vez en nuestra historia, se ha suscrito un contrato de comercialización de GLP. Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela", indicó en un consejo de economía con empresarios, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. EFECOM
(foto) (vídeo)
Últimas Noticias
Pemex busca volver a la Bolsa Mexicana y emitirá deuda por unos 1.800 millones de dólares
Míchel: "Los jugadores han dado un paso adelante, son los protagonistas"
Delcy Rodríguez propone comité para defender derechos económicos de Venezuela en el mundo
Bryan Gil: "Es un derbi y se nos ha notado"
0-2. El Girona alarga su racha con un doblete de Vanat de penalti
MÁS NOTICIAS