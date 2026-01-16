Espana agencias

Venezuela anuncia que exportará por primera vez gas licuado de petróleo

Guardar

Caracas, 16 ene (EFECOM).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que su país exportará "por primera vez" en la historia gas licuado de petróleo (GLP), tras informar que suscribió un acuerdo de comercialización sin profundizar en detalles.

"El día de hoy, por primera vez en nuestra historia, se ha suscrito un contrato de comercialización de GLP. Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela", indicó en un consejo de economía con empresarios, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. EFECOM

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pemex busca volver a la Bolsa Mexicana y emitirá deuda por unos 1.800 millones de dólares

Infobae

Míchel: "Los jugadores han dado un paso adelante, son los protagonistas"

Infobae

Delcy Rodríguez propone comité para defender derechos económicos de Venezuela en el mundo

Infobae

Bryan Gil: "Es un derbi y se nos ha notado"

Infobae

0-2. El Girona alarga su racha con un doblete de Vanat de penalti

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid niega

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”