Uno de cada cinco contratos firmados en España en 2025 duró menos de una semana, según USO

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El 21,5 % de los contratos firmados en España en 2025 duró menos de una semana, un porcentaje que se eleva al 34,2 % si se incluyen los que no llegaron a un mes, con una jornada laboral media de 31,4 horas mensuales que el sindicato USO achaca a la proliferación de contratos a tiempo parcial que empuja a muchas personas al pluriempleo.

La Unión Sindical Obrera (USO) ha publicado este viernes un análisis de la contratación en 2025, que señala que en España hay alrededor de 900.000 personas pluriempleadas.

Asimismo, subraya que la estadística de paro de los servicios públicos de empleo no incluye a los fijos discontinuos en período de inactividad, lo que en determinados momentos del año no refleja correctamente el alcance del desempleo.

A juicio de USO, los buenos datos de afiliación en España esconden una fuerte rotación, con múltiples altas y bajas; y una contratación muy breve que no supone una creación de empleo real, sino el reparto de las mismas horas entre más personas, lo que además presiona los salarios a la baja.

En declaraciones recogidas en un comunicado, el secretario general de USO, Joaquín Pérez, asegura que "es primordial reformar no solo la contratación, también el despido"; así como "castigar fiscalmente a las empresas que no creen empleo de valor o, directamente, que apenas generen empleo, solo beneficios". EFECOM

