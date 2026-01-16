Unai Emery, mejor entrenador de la Premier League en diciembre

Londres, 16 ene (EFE).- El español Unai Emery, técnico del Aston Villa, ha sido elegido mejor entrenador de diciembre en la Premier League.

El Villa de Emery se metió en la pelea por la liga gracias a un mes de diciembre espectacular en el que ganaron cinco de los seis partidos que disputaron.

Los de Birmingham doblegaron al Brighton & Hove Albion, al Arsenal, al West Ham United, al Manchester United y al Chelsea y solo perdieron en el Emirates Stadium en la segunda vuelta contra el Arsenal.

Emery ya ganó este premio en dos ocasiones en 2023, en abril y diciembre, y, con tres galardones, se convierte en el segundo técnico en solitario que más veces lo ha ganado, solo por detrás de Martin O'Neill, que lo consiguió en cuatro ocasiones.

El técnico español se impuso en las votaciones a Pep Guardiola, del Manchester City, Mikel Arteta, del Arsenal, y Daniel Farke, del Leeds United. EFE