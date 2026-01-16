Una tractorada contra el acuerdo entre la UE y Mercosur colapsa el centro de Oviedo

Oviedo, 16 ene (EFECOM).- Decenas de tractores -unos 200 según los organizadores- han colapsado este viernes el centro de Oviedo en una protesta agrícola y ganadera contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur al considerar que se pone en riesgo la viabilidad del sector primario ante la desigualdad de condiciones entre países.

Las organizaciones agrarias URA, USAGA, COAG y ASAJA han convocado esta marcha que ha partido este mediodía desde La Pixarra, en las afueras de Oviedo, con una columna de tractores y maquinaria agrícola, a la que se han sumado cientos de personas a pie en la céntrica Plaza de América para confluir en la Plaza de España, frente a la Delegación de Gobierno en Asturias, donde se va a celebrar una concentración.

Los agricultores y ganaderos asturianos alzan de esta manera su voz contra el acuerdo que, entienden, "constituye competencia desleal", al tener los países de Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- costes de producción más bajos y normativas menos rigurosas que Europa.

La protesta de Oviedo contra este acuerdo comercial, que se firmará mañana, sábado, se suma a otras convocadas hoy en diferentes ciudades del país, como Mérida y Burgos.

Tras más de veinticinco años de negociaciones, la UE ha dado luz verde al tratado entre los 27 y los países del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que será rubricado en Paraguay en medio de las protestas del sector agrícola en Europa. EFECOM

