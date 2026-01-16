Una exposición con fotografías de EFE, testimonio de la tragedia y la solidaridad del 11M

San Sebastián, 16 ene (EFE).- La memoria de la masacre de los atentados del 11M en Madrid y de la solidaridad ciudadana, plasmada en 67 fotografías del fondo documental de la Agencia EFE, integran una exposición inaugurada este viernes en San Sebastián que pretende ser testimonio de la dignidad de las víctimas del terrorismo.

La muestra 'Atentados del 11M. Memoria de dolor y solidaridad', que permanecerá hasta el 8 de febrero en el centro de recursos medioambientales de Cristina Enea, recala en la capital donostiarra de la mano del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), con la colaboración de EFE y el Ayuntamiento de San Sebastián.

La exposición rinde homenaje a las 193 personas asesinadas y a las 2.084 que resultaron heridas en la masacre provocada por los atentados yihadistas perpetrados el 11 de marzo de 2004 en Madrid, donde una célula de Al Qaeda hizo explotar de forma simultánea diez mochilas en cuatro trenes repletos de viajeros en plena hora punta.

La ola de dolor y solidaridad que recorrió España y dejó grabadas imágenes imborrables en el imaginario colectivo se plasma a través de las 67 fotografías seleccionadas del fondo documental de la Agencia EFE, a las que en esta ocasión se suma un 'in memoriam' por las ocho víctimas vascas del terrorismo islamista.

El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito, ha asegurado en la inauguración que esta exposición evidencia que "la memoria, además de un deber democrático, es un acto de justicia y convivencia", al tiempo que ha recalcado que "la dignidad de las víctimas y el recuerdo a sus familias debe imperar por encima de todo".

La viceconsejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, Arritxu Marañon, ha destacado la necesidad de realizar una "labor de memoria, justicia y reparación", y mostrar a la sociedad, especialmente, a las nuevas generaciones, los efectos del terrorismo con iniciativas como esta, a cuya inauguración han acudido también mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

La muestra rinde especial tributo a las ocho víctimas vascas del yihadismo, entre las que figura José Ramón Moreno Isarch, natural de Irun (Gipuzkoa), quien viajaba junto a su novia, María Teresa Mora, en uno de los trenes atacados el 11M. Ambos fallecieron en los atentados.

La exposición está estructurada en nueve apartados que se despliegan a partir de una imagen y una cartela de texto, que ayuda a contextualizar el contenido informativo de las imágenes, seleccionadas por Laura Camacho y Sagrario Ortega, periodistas de la Agencia EFE especializadas en informaciones sobre Interior.

El recorrido, que incluye también la proyección de un vídeo, arranca con imágenes de los servicios de emergencias actuando en uno de los trenes reventados por los terroristas y se cierra con el abrazo de dos familiares al conocer la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó, tres años más tarde, a 21 personas.

A lo largo del trayecto, se revive la tragedia pero también la solidaridad de una ciudadanía que, dolorida, se revolvió contra la barbarie y se solidarizó con las víctimas.

En memoria de todas ellas se celebra esta exposición que ha recorrido ya otras nueve ciudades españolas. Sus próximas paradas serán Ciudad Real y Albacete. EFE

(foto)