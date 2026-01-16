Espana agencias

Un exconcejal de Degaña afirma que el accidente de Cerredo "se podría haber evitado": "Estaban ilegales totalmente"

El exconcejal del Ayuntamiento de Degaña (Asturias), Miguel Ángel Fernández, ha afirmado este viernes ante la comisión de investigación que la tragedia ocurrida en la mina de Cerredo el 31 de marzo de 2025 "se podría haber evitado" si tras el suceso de 2022 se hubieran llevado a cabo tareas "inspección y vigilancia". "Estaban ilegales totalmente", ha afirmado.

Fernández, que fue concejal entre 2015 y 2023 --primero con Foro Asturias y luego con el Partido Popular--, ha explicado que ya en abril de 2022, antes del accidente que tuvo lugar ese año en la explotación, había advertido en un pleno sobre la extracción de carbón en el sexto nivel de la mina y solicitó que se exigieran las licencias y el pago de impuestos correspondientes Tras este aviso, la secretaria interventora le informó que las autorizaciones "estaban en trámite".

Según su testimonio, dicha extracción de carbón se detuvo durante un tiempo, pero volvió a reanudarse antes del accidente de marzo de 2025, aunque en ese momento él ya no era concejal. Fernández ha afirmado que dicha actividad era conocida entre algunos trabajadores y vecinos y que él mismo había subido al sexto piso --donde se realizaba-- para constatarla.

El exconcejal ha añadido que, a su juicio, una mayor vigilancia por parte de las autoridades municipales podría haber prevenido el accidente de 2025 y ha explicado que, tras cesar en su cargo, dejó de intervenir en asuntos relacionados con la mina, por lo que no tuvo constancia de nuevas incidencias previas al accidente.

