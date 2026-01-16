Espana agencias

Txus Vidorreta: “Para estar arriba tenemos que superar momentos difíciles como este”

Santa Cruz de Tenerife, 16 ene (EFE).- El técnico del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, dijo este viernes que, pese a los últimos resultados, con dos derrotas consecutivas y un solo triunfo en cuatro encuentros de liga, para “estar arriba” en la clasificación su equipo debe “superar momentos difíciles como este”.

Vidorreta aseguró que su equipo ya ha superado situaciones así en temporadas anteriores, concretamente hace dos años cuando en la jornada 15 su balance era de 7 triunfos y ocho derrotas, peor que el actual de 9-6.

“Estamos acostumbrados a salir de estas situaciones, es un momento que ya hemos vivido temporadas pasadas, vamos 9-6 y estamos a un triunfo de refrendar nuestra décima participación en Copa del Rey”, señaló.

Vidorreta cree que gracias al gran inicio de su equipo, ahora tiene “un colchón” y el bache de malos resultados “se puede aguantar”.

“Si miramos con perspectiva casi siempre estamos arriba, estamos a sólo una victoria del cuarto clasificado”, apuntó.

El primer paso para revertir la situación será la salida de este sábado ante el Bilbao Basket, noveno clasificado y que cosechó un importante triunfo ante el Girona.

“Hay que controlar la línea de tres, llevan trece triples en los últimos dos partidos”, advirtió el técnico sobre la principal amenaza del conjunto bilbaíno, que destacó que está en los jugadores exteriores como Jaworski, Frey y Pantzar.

“Es un equipo con mucha confianza, muchos jugadores están anotando tiros liberados, hay que controlarles y nosotros trataremos de reflotar a los jugadores que no están en muy buen momento”, indicó.

El técnico cree que la falta de confianza en el tiro no afecta sóloa su equipo en la línea de tres, sino también en el tiro de dos teniendo en cuenta porcentajes como el de Marcelinho Huertas ante el Lleida del 27% desde dentro de la pintura, alejado del 50% habitual del brasileño.

Vidorreta descartó la opción de ir al mercado de fichajes con el objetivo de mejorar las prestaciones de la plantilla porque, señaló, pese a que el club podría permitirse una incorporación, el mandato es hacerlo “cuando realmente se necesite”.

Mientras tanto, el equipo recupera a Joan Sastre, apartado de la dinámica del grupo las últimas semanas por un largo proceso gripal.

“Le falta un poco de baloncesto, pero está con mejor tono físico del que esperábamos. Así que poco a poco habrá que devolverle la importancia que tiene en el grupo”, comentó. EFE

