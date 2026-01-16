Temas del día de EFE España del sábado 17 de enero de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado o impulsado en los primeros compases del año una serie de iniciativas en materia de vivienda, economía, financiación autonómica, agricultura o política internacional con las que pretende evidenciar la actividad del Ejecutivo y que la legislatura tiene recorrido.

(Texto) (Foto)

ESPAÑA OTAN

Madrid - España está inmersa en la actualidad en un total de 79 programas militares de modernización y capacidades en los ámbitos terrestre, naval, aeroespacial, 'ciber' y sistemas de información y comunicaciones. Con esta carta de presentación encara el examen de la OTAN a finales de mes.

(Texto a las 09:30 horas. 732 palabras)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023019523)

SEGURIDAD CIUDADANA

Madrid - En los últimos cinco años el Ministerio del Interior ha contabilizado más de 44.600 infracciones penales por atentado contra la autoridad, la mayoría de ellas por agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad, aunque la cifra se mantiene más o menos estable en el quinquenio.

(Texto)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8021837888)

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Madrid - El Gobierno ha declarado ya 20 lugares de memoria democrática en España y ha iniciado el proceso para declarar otros 18, entre los que hay fechas destacadas de la historia pero también espacios variopintos, como antiguas prisiones, palacios, un teatro, una mina, un puente, varias ciudades e incluso islas.

(Texto a las 07:00, 771 palabras) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

AGRICULTURA PROTESTAS

Madrid- El sector agroalimentario acoge el acuerdo entre la UE y Mercosur, que se firma este sábado, dividido entre la convocatoria de protestas masivas de los agricultores y de los ganaderos, y el diseño de planes de negocio por parte de las empresas que ven oportunidades de exportación en el bloque latinoamericano.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55019079476)

VIVIENDA CRISIS

Madrid - La crisis de vivienda se ha convertido en uno de los asuntos centrales del debate político, pero el reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para bonificar fiscalmente a los caseros que no suban las rentas ha desembocado en un nuevo desencuentro con sus socios de Sumar.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios.- 8022292799, 8014434009)

SANIDAD ANIMAL

Madrid- La irrupción de la dermatosis nodular en las vacas y la mayor incidencia de la lengua azul en ovejas abren el debate sobre el necesario equilibrio para blindar el bien superior de la salud pública con medidas que minimicen el impacto económico al ganadero. (Análisis).

(Texto a las 10.30 horas. 742 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios.- Referencia: 55019014105)

CÓMIC NOVEDADES

Madrid - El cómic de no ficción se afianza en 2026, y es que las inquietudes del telediario - guerras, política, economía y los temas sociales - se cuelan en las viñetas y son los temas más recurrentes que llegan a las librerías este primer trimestre, según informan a EFE editoriales referentes en el cómic como Astiberri, Reservoir Books, Planeta Cómic o Garbuix Books.

(Texto a las 08:30 horas. 742 palabras) (Foto)

IRÁN CINE

Madrid - La oscuridad del régimen iraní se cierne sobre la población, con especial dureza sobre las mujeres, ciudadanas de segunda. Las protestas son brutalmente aplastadas con violencia y gestos tan inocentes como mostrar el cabello o bailar en la calle han sido castigados con la muerte. El cine resiste para denunciarlo con bocanadas de libertad. Violeta Molina

(Texto a las 08:30 horas. 943 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: Referencia 8022292799 y 8014434009)

TIEMPO TEMPORAL

Madrid - Llega a España un temporal de lluvias, vientos fuertes y oleaje en el área mediterránea peninsular y Baleares, que comenzará este sábado y se prolongará probablemente hasta el miércoles, con el lunes y el martes como días más adversos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:35h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- El líder de IU, Antonio Maíllo, presenta en la Coordinadora Federal del partido su informe político, en el que da por superada la etapa de la coalición Sumar entre los partidos de izquierda e insta a trabajar en una nueva confluencia para la próxima legislatura con distinto nombre. (Texto) (Vídeo).

11:00.- Lanave (Huesca).- PARTIDOS PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene ante los medios en Lanave (Huesca), acompañado por la secretaria general del PP de Aragón, Ana Alós. (Texto)(Foto)(Vídeo).

11:00h.- Bilbao.- EUSKADI TRANSFERENCIAS.- La secretaria del Euzkadi Buru Batzar, Maitane Ipiñazar, realiza una valoración del acuerdo entre el Gobierno Vasco y el español para la transferencia de cinco nuevas competencias a la Comunidad Autónoma Vasca. Los tinglados del Arenal (Texto) (Foto).

11:30h.- Bonares (Huelva).- INSTALACIONES DEPORTIVAS.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá la inauguración de las nuevas instalaciones del complejo deportivo municipal de Bonares (Huelva) Centro deportivo municipal de Bonares, junto a la HU-3108. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00.- Madrid.- IRENE DE GRECIA.- La catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio acoge los restos mortales de la princesa Irene de Grecia. (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00h.- Bilbao.- PARTIDOS BILDU.- Acto público de EH Bildu con la intervención de su portavoz en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano. Espacio Guruzu (Manuel Allende, 10). (Texto).

12:30h.- Béjar (Salamanca).- PARTIDOS PSOE.- La secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales del PSOE y ministra de Educación, Milagros Tolón, participa junto al secretario General del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en la clausura de las jornadas 'Atrévete. La Educación es Futuro'. Centro Municipal de Cultura San Francisco. (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00.- Zaragoza.- Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, y María Goikoetxea, candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, participan en un acto político en Zaragoza en favor de Palestina. Centro cívico La Almozara. Avenida Puerta de Sancho, 30.

13.00.- Zargoza.- PARTIDOS VOX.- El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, analizará las políticas medioambientales que afectan a la comunidad autónoma de Aragón, acompañado del cabeza de lista de VOX por la provincia de Zaragoza a las elecciones del 8 de febrero, Santiago Morón. Avenida José Atarés, junto a la orilla del río Ebro, a la altura del restaurante Luna Morena.

17:00h.- Barcelona.- EEUU VENEZUELA.- Manifestación en Barcelona en solidaridad con Venezuela bajo el lema "Basta de agresiones imperialistas. Ni en Venezuela ni en ninguna parte", impulsada por la Internacional Antifeixista dels Països Catalans y la Assemblea Bolivariana de Catalunya. Jardinets de Gràcia. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

12:00h.- Madrid.- FITUR 2026.- Turismo de Cancún organiza un acto en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu para presentar la campaña 'Cancún, la Puerta de Entrada al Mundial'. Avenida Concha Espina, 1.

12:00h.- Bilbao.- IBERDROLA MANIFESTACIÓN.- Trabajadores de Iberdrola se manifiestan para exigir un convenio con incrementos salariales según el IPC. Plaza Circular. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

11:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- FUERZAS ARMADAS.- Jornada de puertas abiertas del buque escuela Juan Sebastián Elcano durante su escala en Tenerife antes de poner rumbo a América. Puerto. Dársena de Los Llanos.

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- SAN ANTÓN.- Bendición de los animales con motivo de las fiestas de San Antón. Iglesia de San Antón. Calle Hortaleza, 63.

11:00h.- Getaria (Gipuzkoa).- TXAKOLI GETARIA.- Presentación de la cosecha 2025 de Txakoli de Getaria. Museo Balenciaga. (Texto)

19:00h.- Logroño.- BENDICIÓN ANIMALES.- Tradicional bendición de los animales por la festividad de San Antón en el exterior de la concatedral de La Redonda. Plaza del Mercado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- Vitoria.- CULTURA EXPOSICIONES.- El Museo Artium de Vitoria presenta la exposición 'Mirar por un círculo en un círculo de miradas', de las artistas Louidgi Beltrame y Ana María Millán, que explora prácticas artísticas que reflexionan sobre el papel de la imagen en movimiento en la construcción de relatos. Museo Artium.

12:00h.- Sant Cruz de Campezo (Álava).- GASTRONOMÍA TRUFA.- La Asociación Etnográfica Amalur presenta el avance del documental 'Donde duerme la trufa. Joaquín, el pionero de la trufa alavesa', basado en la vida del nonagenario Joaquín Pueyo, que está presente en el acto. (Antes a las 10.30 horas hay una demostración de caza trufera). Casa de Cultura. (Texto) (Foto)

20:30h.- La Laguna (Tenerife).- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de Guiguan Project & Markus Stockhausen en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Antiguo convento de Santo Domingo.

Pamplona.- MÚSICA IZAL.- Concierto de Mikel Izal, en el fin de gira de 'El miedo y el paraíso'. Navarra Arena.

Sevilla.- MÚSICA SACRA.- I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional, que se celebrará en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Real Fábrica de Artillería.

EFE

ie

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245