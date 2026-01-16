Espana agencias

Temas del día de EFE Economía del sábado 17 de enero de 2026

MERCOSUR UE

Asunción - El Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) firman este sábado en Asunción, la capital de Paraguay, un acuerdo de asociación que creará un mercado integrado por más de 700 millones de personas, tras 26 años de negociaciones.

.

Bruselas - Tras la firma en Asunción del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y del acuerdo comercial provisional entre ambas partes, se abre a continuación un intrincado camino para su ratificación a nivel parlamentario.

.

Madrid - El sector agroalimentario español acoge el acuerdo entre la UE y Mercosur, que se firma este sábado, dividido entre la convocatoria de protestas masivas de los agricultores y de los ganaderos, y la perspectiva de nuevos planes de negocio para las empresas exportadoras que ven nuevas oportunidades en el bloque latinoamericano.

.

VIVIENDA CRISIS

Madrid - La crisis de vivienda se ha convertido en uno de los asuntos centrales del debate político, pero el reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para bonificar fiscalmente a los caseros que no suban las rentas ha desembocado en un nuevo desencuentro con sus socios de Sumar.

.

MERCADOS PETRÓLEO

Madrid.- Las tensiones geopolíticas que han sacudido al mercado en estos primeros días de 2026 han elevado levemente el precio del petróleo, aunque los expertos esperan que el crudo Brent, el de referencia en Europa, se mantenga de media en el entorno de los 60 dólares durante este ejercicio.

.

HONG KONG LUJO

Hong Kong - El mercado del lujo en Hong Kong muestra señales de reactivación apoyadas en inversiones inmobiliarias de primer nivel y en aperturas selectivas de grandes marcas internacionales, en un contexto en el que el Ejecutivo impulsa una estrategia de reposicionamiento hacia un turismo de mayor valor añadido.

.

.

AGENDA INFORMATIVA:

Seúl.- COREA DEL SUR ITALIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comienza un viaje de tres días a Corea del Sur, el primero de un mandatario italiano al país para mantener un encuentro bilateral en 19 años.

Pekín.- CHINA CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, concluye su visita oficial a China,

16:30h.- Asunción.- UE MERCOSUR.- El Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) firman en la capital de Paraguay, Asunción, un acuerdo de asociación que creará un mercado integrado por más de 700 millones de personas. Banco Central de Paraguay (BCP). (Texto) (Foto) (Vídeo)

