Tània Verge, exconsellera de Feminismos de ERC, deja el escaño en el Parlament catalán

Barcelona, 16 ene (EFE).- La exconsellera de Feminismos de ERC Tània Verge ha anunciado este viernes que a finales de mes dejará su escaño y la política institucional para regresar a la vida académica y al activismo.

Verge fue la primera consellera de Feminismos de la Generalitat, cargo que ocupó desde 2021 hasta 2024, en el Govern de Pere Aragonès, y desde entonces era diputada de ERC en el Parlament de Catalunya.

"Decidí seguir como diputada porque creía que teníamos una serie de iniciativas que no habíamos podido culminar y que desde el Parlament podía contribuir a hacerlo. Ahora siento que esta etapa ha terminado y a finales de mes dejaré el escaño y volveré a mi vida académica y de activismo", ha explicado la exconsellera en una entrevista en 2 Cat y Ràdio 4.

Verge ha señalado que siempre consideró su paso por la política como "un viaje de ida y vuelta": "Mi casa es la universidad y el activismo".

La exconsellera, que en la crisis interna de ERC apoyó a la candidatura Nova Esquerra Nacional que se enfrentó al actual líder de ERC, Oriol Junqueras, ha agradecido la "apuesta valiente" de ERC por ella, mencionando al expresidente Pere Aragonès y a la exsecretaria general del partido Marta Rovira. EFE