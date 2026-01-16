Espana agencias

Talgo dice que el consejero Gonzalo Urquijo dimitió por "razones estrictamente personales"

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Talgo ha comunicado este viernes, un día después de la dimisión de Gonzalo Urquijo como consejero de la compañía, que la decisión del exdirectivo atiende a razones "de carácter estrictamente personal".

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ferroviaria ha precisado que el propio consejero saliente (Urquijo) habría comunicado su dimisión en esos mismos términos (razones personales) y mediante carta dirigida a la sociedad.

Talgo destaca que ha informado de este hecho a la CNMV "en aras de cumplir lo dispuesto en la Recomendación 24 del Código de Buen Gobierno" de las sociedades cotizadas.

Gonzalo Urquijo presentó su dimisión como consejero de Talgo antes de la celebración de una Junta General extraordinaria de accionistas, prevista para el próximo 3 de febrero, en donde se iba a ratificar su cese como miembro del órgano de gobierno.

La compañía informó a la CNMV de la dimisión de Urquijo, que hasta el 17 de diciembre ejercía como consejero delegado, en coincidencia con la entrada de la Sepi en el capital de Talgo.

Tras la operación de compra del 27,4 % de Talgo por parte de un consorcio vasco (Jainaga) y la entrada de Sepi (7,8 % del capital), el consejo de administración de la sociedad nombró director general a Rafael Sterling. EFECOM

