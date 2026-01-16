Espana agencias

Sumar llevará al Congreso el debate de la prórroga automática de los contratos de alquiler

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Sumar llevará a la Comisión de Vivienda del Congreso el debate sobre la prorroga automática de todos los contratos de arrendamiento que vencen este año con una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a adoptar esa medida, a la que se opone el PSOE por considerar que podría ser "inconstitucional".

El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha registrado este viernes su iniciativa, en la que reclama al Ejecutivo que "prorrogue automáticamente todos los contratos de arrendamiento que venzan en el período 2026-2027 ante la situación de emergencia constitucional".

Según sus datos, la "gran revisión" de contratos de alquiler que se producirá este año afecta a 1,5 millones de personas, que podrían ver incrementado su alquiler hasta un 40 %.

En su iniciativa, Ibáñez señala que "la moratoria de la gran revisión de contratos prevista en 2026, tras la moratoria derivada de la protección social de la pandemia, es fundamental para evitar mayor dolor, desigualdad y vulneración del derecho constitucional a la vivienda".

Recuerda que esta medida se ha aprobado hasta en ocho ocasiones en los últimos años, sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra.EFE

