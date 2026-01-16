Espana agencias

Suiza despliega un operativo de seguridad sin precedentes ante un Foro de Davos con Trump

Ginebra, 16 ene (EFECOM).- La asistencia récord de 64 jefes de Estado y Gobierno al Foro de Davos en la edición de este año (19-23 enero), entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, y la convocatoria de varias protestas contra el encuentro de líderes obligará a desplegar un dispositivo de seguridad sin precedentes, destacó este viernes la prensa suiza.

En total, 123 personalidades requieren un nivel de protección particularmente alto, y 400 invitados están protegidos por el derecho internacional, destacó la agencia nacional ATS, recordando que policía, ejército, servicios de inteligencia y cuerpos federales de seguridad estarán involucrados en el operativo.

Las Fuerzas Armadas helvéticas destinarán 5.000 militares para apoyar a los cuerpos policiales en las labores de seguridad hasta el 29 de enero, y participarán en las labores de transporte de los principales líderes en un espacio aéreo que estará parcialmente cerrado para la ocasión.

Los operativos de seguridad también tendrán que lidiar con las diferentes manifestaciones de protesta que se han convocado con ocasión del foro en todo el país, entre ellas una no autorizada en la capital suiza, Berna, otra el lunes en Zúrich, y una marcha por el clima en Grisones, el cantón donde se encuentra Davos.

El responsable del operativo policial grisón, Walter Schlegel, destacó que las amenazas de ataques terroristas, cibernéticos y de espionaje son elevadas en un evento como este, especialmente en momentos "convulsos" como los actuales marcados por conflictos como los de Oriente Medio y Ucrania, aunque subrayó que la seguridad del foro no está comprometida.

El presupuesto de seguridad para la gran cita alpina asciende a 9,6 millones de euros, la misma cifra que el pasado año, que serán sufragados en un 50 % por el Foro Económico Mundial que lo organiza, en un 25 % por el Gobierno helvético y el resto por las administraciones cantonal y local.

Según ATS, la seguridad del presidente Trump podría generar costes adicionales, aunque la delegación estadounidense cubrirá parte de ellos con sus propios medios logísticos.

Además del presidente de Estados Unidos, viajarán a las reuniones alpinas sus homólogos de Francia (Emmanuel Macron), Ucrania (Volodimir Zelenski), Argentina (Javier Milei), España (Pedro Sánchez) y de la Comisión Europea (Ursula von der Leyen), entre otros.

La larga lista de personalidades asistentes incluye también al presidente israelí Isaac Herzog, así como el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro canadiense, Mark Carney, o el secretario general de la ONU António Guterres.

La reunión, según sus organizadores, "llega en el contexto geopolítico más complejo desde 1945", marcado por una creciente confrontación y muchas dudas en torno al futuro del multilateralismo, por lo que el lema de esta edición, la número 56, es "Espíritu de Diálogo". EFECOM

