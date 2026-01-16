Espana agencias

Seis partidos de suspensión a la portera del Liverpool Borggrafe por un comentario racista

Londres, 16 ene (EFE).- La alemana Rafaela Borggrafe, portera del Liverpool, ha recibido una sanción de seis partidos de suspensión por utilizar lenguaje racista contra una compañera.

El incidente ocurrió durante un entrenamiento en la pretemporada del equipo y fue informado por el Liverpool a la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) para que lo investigara.

La jugadora ya ha cumplido cinco de los partidos correspondientes a la sanción y el último será este fin de semana en el encuentro de la FA Cup contra el London Beeds.

Gareth Taylor, técnico del Liverpool, afirmó que el club actuó de la forma "adecuada" y que apoyó la decisión de la FA.

"Ha sido un proceso largo, lo que ha sido frustrante para todos y particularmente para Rafaela. Nos alegra que ya se haya completado y que tengamos los detalles de lo que pasó. Ahora podemos pasar página", agregó.

Borggrafe llegó este verano del Friburgo y ha disputado en total tres partidos con el equipo inglés. EFE

EFE

