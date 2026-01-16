Espana agencias

Seis comunidades en alerta por nevadas y temporal marítimo, con Galicia en nivel naranja

Guardar

Madrid, 16 ene (EFE).- Galicia está hoy en alerta naranja (riesgo importante) por temporal marítimo con olas de hasta 6 metros además de nieve -en este caso en nivel amarillo (riesgo bajo)-, a la que se suman otras cinco comunidades, también en amarillo, por alguna de dichas inclemencias sin descartar nevadas que podrán afectar a autovías en el norte peninsular.

Están en amarillo por nevadas la comunidad de Madrid y Castilla y León; además, por temporal marítimo, las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Galicia está en naranja por oleaje de 5 a 6 metros en la provincia de A Coruña y en zonas de Lugo como A Mariña, al igual que Rías Baixas y el Miño (Pontevedra).

Además, se prevén nevadas en la montaña de Ourense con acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas en torno a 1.000-1.200 metros que podrán afectar a la A-52 en el límite con Sanabria (Zamora), lo que ha activado la alerta amarilla.

También está en amarillo por nevadas la zona de Sanabria, ante acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas y una cota por encima de 800-900 metros, al igual que en la cordillera Cantábrica de Palencia y en la ladera de León.

Asimismo se encuentra en nivel amarillo el sistema central de Ávila, Segovia y Salamanca, que registrarán nieve con espesores de 5 centímetros en 24 horas y la cota se situará en 900-1.100 metros.

En el caso de la sierra de Madrid, también en nivel amarillo, la cota se prevé a partir de 1.400 metros con espesores también de 5 centímetros en 24 horas.

Por otra parte, en nivel amarillo aunque por fenómenos costeros, están el litoral cántabro, el asturiano y el vasco, en donde se registrarán olas de 4 a 5 metros.

A su vez, la depresión central de Lleida, en Cataluña, está en alerta amarilla hasta las 10 horas por nieblas con visibilidad de 100 metros y el Pirineo de Girona hasta las 9 horas por temperaturas mínimas de hasta -6 grados en la Cerdanya. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bajo Ulloa estrena 'El mal', una película que medita sobre la maldad y el precio del éxito

Infobae

Walls lanza su tercer disco ‘El dia que me olvides’: “Abrazo un rock vulnerable y sincero”

Infobae

La inflación en Alemania se mantuvo en el 2,2 % en 2025

Infobae

Oro, de 12 años, busca ser el Gran Maestro más joven de la historia en el Tata Steel Chess

Infobae

El primer desafío

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pere Navarro, director de la

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de enero

Precio del aceite de oliva en España este viernes 16 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de enero

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula