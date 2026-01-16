Seis comunidades en alerta por nevadas y temporal marítimo, con Galicia en nivel naranja

Madrid, 16 ene (EFE).- Galicia está hoy en alerta naranja (riesgo importante) por temporal marítimo con olas de hasta 6 metros además de nieve -en este caso en nivel amarillo (riesgo bajo)-, a la que se suman otras cinco comunidades, también en amarillo, por alguna de dichas inclemencias sin descartar nevadas que podrán afectar a autovías en el norte peninsular.

Están en amarillo por nevadas la comunidad de Madrid y Castilla y León; además, por temporal marítimo, las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Galicia está en naranja por oleaje de 5 a 6 metros en la provincia de A Coruña y en zonas de Lugo como A Mariña, al igual que Rías Baixas y el Miño (Pontevedra).

Además, se prevén nevadas en la montaña de Ourense con acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas en torno a 1.000-1.200 metros que podrán afectar a la A-52 en el límite con Sanabria (Zamora), lo que ha activado la alerta amarilla.

También está en amarillo por nevadas la zona de Sanabria, ante acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas y una cota por encima de 800-900 metros, al igual que en la cordillera Cantábrica de Palencia y en la ladera de León.

Asimismo se encuentra en nivel amarillo el sistema central de Ávila, Segovia y Salamanca, que registrarán nieve con espesores de 5 centímetros en 24 horas y la cota se situará en 900-1.100 metros.

En el caso de la sierra de Madrid, también en nivel amarillo, la cota se prevé a partir de 1.400 metros con espesores también de 5 centímetros en 24 horas.

Por otra parte, en nivel amarillo aunque por fenómenos costeros, están el litoral cántabro, el asturiano y el vasco, en donde se registrarán olas de 4 a 5 metros.

A su vez, la depresión central de Lleida, en Cataluña, está en alerta amarilla hasta las 10 horas por nieblas con visibilidad de 100 metros y el Pirineo de Girona hasta las 9 horas por temperaturas mínimas de hasta -6 grados en la Cerdanya. EFE