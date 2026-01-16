Espana agencias

Scariolo: "Optar por Garuba como suplente de Tavares nos ha acabado dando la razón"

Madrid, 16 ene (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, elogió el rendimiento de Usman Garuba, uno de los jugadores más destacados en la victoria de este viernes en la jornada 22 de la Euroliga ante el Barça, y afirmó que su elección como "suplente de Tavares" tras la salida de Bruno Fernando, le ha "acabado dando la razón".

El Real Madrid se vengó de la derrota en la Liga Endesa de hace dos semanas y venció en el clásico europeo por 80-61 gracias al control del rebote y la defensa, en un triunfo que permite a los blancos superar a los de Xavi Pascual en la clasificación, igualados a 14 victorias.

Scariolo destacó el control en el rebote y el trabajo atrás, especialmente contra Kevin Punter, en un triunfo que calificó como "importante" ante un rival de su "mismo nivel".

"Felicito a los jugadores por el esfuerzo, intensidad y concentración. Hablábamos que los tanteos bajarían y una vez más, quien ha controlado el rebote ha controlado el partido. Hemos estado bien en defensa, pero el Barça ha tenido sus momentos. Se han acercado un par de veces pero nuestra defensa ha sido buena, especialmente contra Punter. Destaco también las asistencias bien utilizadas de muchos jugadores. Buen partido y una victoria importante para la clasificación, con un 2-0 ante un rival de nuestro nivel de clasificación. No sabemos si va a ser importante, pero es más seguro en caso de acabar empatados", relató en rueda de prensa.

En una noche en la que se homenajeó a Tavares por su récord reboteador en la competición y al exjugador Fabien Causeur, tercer extranjero con más partidos en la historia del club y retirado esta semana del baloncesto, Garuba fue uno de los nombres propios del choque.

"Usman ha sido más importante hoy en ataque; no tanto en defensa. Cuando hemos decidido acabar con la incertidumbre inicial de quién sería el primer suplente de Edy, con la salida de Bruno Fernando y el fichaje de Len, optamos por él como su recambio. La mayoría de veces nos ha dado la razón y también ha anotado en momentos claves", indicó.

Otro factor que destacó el italiano fue la lucha en los balones sueltos, especialmente del argentino Gabriel Deck, algo que según él faltó el día de la derrota liguera ante el Barça: "Es una acción que he comentado. Esos balones tocados nos faltaron en el otro partido. No hemos perdido muchos rebotes y Gaby Deck en eso siempre destaca, además hoy ha metido mucho".

Scariolo también elogió el rendimiento defensivo de Okeke, ausente en la convocatoria del partido de la ACB: "Okeke ha hecho un partido muy serio. He querido terminar con él para reconocérselo. Su aportación en el rebote ha merecido un reconocimiento. Tiene características diferentes a Lyles, pero ha sido importante".

A pesar de la victoria y el salto en la clasificación, el italiano quiso ser cauto con la celebración, y subrayó el tiempo de preparación para el partido como otro factor clave.

"Cuando se gana al Barça se tiende a exagerar con los adjetivos. No somos ajenos a la importancia del partido para la afición y el club, pero tenemos que ser más atentos a cómo jugarlo, a concentrar la energía y a la necesidad de preparar y ejecutar todo con gran energía. Esta vez hemos tenido tiempo para prepararlo y se ha notado la diferencia. El domingo en liga tenemos otro partido importante ante Valencia, no podemos pasarnos de euforia", apostilló. EFE

EFE

