Rescatan a 79 migrantes en tres pateras en aguas cercanas a Cabrera

Palma, 16 ene (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado esta madrugada a 79 inmigrantes de origen subsahariano en tres pateras distintas en aguas cercanas al archipiélago de Cabrera, al sur de Mallorca.

El primer rescate ha sido sobre las 1:33 horas, de 23 personas de origen subsahariano, en una patera localizada a 6 millas al sur de Cabrera, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Poco después, a las 1:45 horas, Salvamento Marítimo, con el apoyo de agentes de la Guardia Civil de Manacor y de la Unidad de Seguridad Ciudadana, han rescatado a 31 personas a 13 millas al sureste de Cabrera.

El tercer rescate ha sido a las 3:09 horas, de 25 personas de origen subsahariano, a 1,5 millas al oeste de Cabrera.

Con estas tres embarcaciones, en lo que va de año, han sido localizadas 15 pateras en Baleares, con un total de 312 inmigrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

El último informe quincenal de 2025 del Ministerio del Interior recoge que en todo el año llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024. EFE