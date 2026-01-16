Rego aboga por proteger a los inquilinos y subraya la lealtad al acuerdo de gobierno

Málaga, 16 ene (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha expresado el rechazo desde IU y Sumar a cualquier medida que suponga "un regalo fiscal para los grandes tenedores de vivienda, para los caseros", ya que ve necesario proteger a los inquilinos, y ha asegurado que trabajan en este desafío para el país "con determinación" pero "absolutamente leales al acuerdo de gobierno".

"Estamos trabajando con determinación, absolutamente leales al acuerdo de Gobierno, pero impulsando medidas que mejoren la vida de las personas trabajadoras de nuestro país, que es para lo que estamos en el Gobierno de España", ha dicho a los periodistas antes de participar en unas jornadas con jóvenes organizadas por CCOO.

Ha explicado que desde Sumar están trabajando en un posible real decreto en el Gobierno y en "poner en agenda" la importancia de no apoyar regalos fiscales para los caseros, ya que abogan por medidas que supongan "un alivio" para los inquilinos.

Ha dicho que es "absolutamente imprescindible" prorrogar los más de 600.000 contratos en alquiler que caducan este año, para no situar a esas familias en una situación de "vulnerabilidad" y contribuir además a la "burbuja especulativa".

Rego ha señalado que trabajan en una propuesta "clave" para ellos, que decayó en noviembre, que es recuperar la idea de que no se pueda comprar vivienda con fines especulativos, sobre todo en zonas especialmente tensionadas; regular el alquiler turístico y de temporada; y gravar con impuestos a los grandes tenedores de vivienda.

Ha admitido que es "un desafío como país" y ha asegurado que su parte del Gobierno "no está pidiendo la dimisión de nadie" sino trabajando "con determinación" para que las medidas de vivienda protejan a los inquilinos y no beneficien a los rentistas.

"Ahí nos van a encontrar, siempre trabajando, siempre con medidas y alternativas y con debates constructivos", ha agregado.

Por otra parte, sobre un posible envío de tropas a Ucrania o Groenlandia, ha dicho que lo que le toca a Europa es hacer "una reflexión profunda" acerca del rol que quiere jugar a nivel geoestratégico e internacional.

Rego considera que debe decidir si quiere dejar de ser "funcional" a los intereses de Estados Unidos, tener una posición propia y "presionar" a través de la diplomacia y acuerdos comerciales.

En cuanto a la financiación autonómica, ha considerado que la propuesta del Ministerio de Hacienda es "un paso" importante para mejorarla "en términos generales y ha defendido que siempre debe tener en el centro la garantía de los servicios públicos, la cohesión territorial y la capacidad de generar igualdad de derecho". EFE

(Foto)(Vídeo)