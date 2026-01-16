Espana agencias

Quinta victoria de Loprais en camiones y liderato consolidado de Zala

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El piloto checo Ales Loprais se adjudicó la victoria en la duodécima etapa del Rally Dakar en la categoría de camiones y confirmó, una vez más, su afinidad con el terreno de Al Henakiyah.

Tras imponerse en este mismo escenario el año pasado, Loprais volvió a repetir triunfo y sumó su quinta victoria de etapa en la presente edición de la prueba.

Loprais cruzó la línea de meta con una ventaja de 2 minutos y 31 segundos sobre el lituano Vaidotas Zala, que mantuvo un ritmo muy competitivo hasta el final. Zala no se rindió y apretó en el esprint final para minimizar la diferencia con uno de sus principales rivales en la clasificación general, logrando limitar la pérdida de tiempo en una jornada clave en la que confirmó su liderato.

Pese a la victoria de etapa del checo y al recorte de tiempo logrado, Vaidotas Zala se mantiene al frente de la clasificación general, conservando un margen de 16 minutos y 30 segundos sobre Loprais cuando falta una jornada para el final del rally.

Por su parte, el neerlandés Mitchel Van Den Brink conserva la tercera posición provisional del podio tras finalizar la etapa a 4 minutos y 19 segundos del ganador y mantiene así su posición en la general, en una jornada marcada por las diferencias ajustadas y la lucha constante entre los principales aspirantes. EFE

