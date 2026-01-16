Ponsarnau: "El lema para preparar el partido con el Tenerife ha sido la concentración"

Bilbao, 16 ene (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, señaló que "el lema" que ha utilizado con sus jugadores en la preparación del partido de mañana sábado en Miribilla frente al La Laguna Tenerife "ha sido la concentración para estar sólidos" durante todo el encuentro.

"Ellos ya sabrán hacer todas las cosas posibles para romper nuestra solidez y nuestras confianzas. Y hay que tratar que en esa lucha no seamos nosotros los que cedamos en la concentración", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa de la visita del equipo dirigido por Txus Vidorreta.

Ponsarnau aseguró disponer de un "plan B y un plan C" para frenar al Tenerife, especialmente a "la conexión más determinante de la liga en los últimos años" que forman Huertas y Shermadini, pero cree que si ejecutan "bien el plan A" el juego del base brasileño y el pívot georgiano "puede tener un poquito de dificultades".

"Hay cosas en las que puedes hacerlos dudar, pero tienen la capacidad de aprender durante el partido y castigarte", añadió Ponsarnau que espera a un rival "con más estímulos y ganas de ganar que dudas" por sus últimos resultados.

"Es un equipo muy bueno que tiene el ataque más eficaz de la liga y que va a exigir lo mejor de nosotros. Además es muy rico tácticamente y aunque aciertes cuentan con la capacidad durante el partido de cambiar el rumbo porque tienen mucho bagaje táctico y jugadores que hace tiempo que juegan juntos", reflexionó.

Acerca de su equipo el técnico catalán ve al Surne Bilbao "con confianza" para intentar ganar los dos partidos que le quedan para acabar la primera vuelta, Tenerife y Granada, y llegar al ecuador de la fase regular con un balance positivo en la clasificación.

"La ilusión está en hacer una muy buena temporada porque creemos que tenemos buena plantilla y que tenemos más margen de mejora", considera Ponsarnau, para quien esa progresión pasa, en primer lugar, por "consolidar la salud" de la plantilla y a corto plazo recuperar a los lesionados Amar Sylla y Stefan Lazarevic.

"También pasa por bajar el número de pérdidas absurdas e innecesarias y por la inversión que estamos haciendo de trabajo de rebote ofensivo. Y evidentemente que todo eso que nos lleve a jugar un poquito mejor y nos permita también ser un poquito más eficientes en nuestro tiro", concluyó. EFE

