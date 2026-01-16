Plebiscito en el Bernabéu

Madrid/Valencia, 16 ene (EFE).- El desplome del Real Madrid, con dos títulos perdidos en cuatro días, la Supercopa de España que terminó costando el puesto a Xabi Alonso y la Copa del Rey en el peor estreno posible de Álvaro Arbeloa, impulsan un plebiscito en su regreso al estadio Santiago Bernabéu este sábado, ante el Levante, en un momento de crisis del que busca una salida.

Necesitado de un buen resultado, de un partido redondo y goles que calmen los ánimos, regresa el Real Madrid a su casa. Lo hace con nuevo inquilino en el banquillo, Arbeloa, tan querido por la grada como lo ha sido hasta el último momento Xabi Alonso. Nadie silbó al técnico tolosarra en los malos momentos. La mirada crítica de la grada se dirigió a los jugadores.

Lo sabe Arbeloa, que recoge el testigo del mejor de sus amigos en el mundo del fútbol, y pide apoyo. Recurriendo a la figura icónica de Juanito en su discurso, a los valores más profundos del madridismo con un mensaje con profundidad que debe ahora lograr que se traslade al campo. No lo consiguió en el Carlos Belmonte ante el Albacete, víctima de una de esas derrotas sonrojantes que quedan para la historia.

Eliminado por un equipo de Segunda División. La primera vez que el club blanco cae ante el Albacete. Con un exceso de confianza en la convocatoria que Arbeloa niega. Los jugadores que estaban al borde de la lesión que se quedaron en Madrid regresan en LaLiga.

Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e incluso Kylian Mbappé, aunque la participación del francés es seria duda por las molestias que aún sufre en la rodilla izquierda.

Otros, como Rodrygo Goes, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, son víctimas de la Supercopa y pasan a una enfermería en la que siguen Éder Militao y Trent Alexander-Arnold. Con hasta siete bajas a las que se suma Andriy Lunin y entre las que sigue Brahim por su participación hasta la final en la Copa África.

De esta manera, será la puesta de largo de Arbeloa en el Bernabéu el día de su 43 cumpleaños. Con el deseo de un Real Madrid hambriento y luchador. El reto de buscar la portería rival desde el primer minuto con un juego ofensivo. La movilidad y la presión que no logró sostener en el tiempo Xabi Alonso por el perfil de sus jugadores ofensivos.

Son incógnitas que deberá despejar Arbeloa desde un primer "fracaso", como él mismo define su estreno en Copa del Rey, asumiendo toda la responsabilidad pese a las circunstancias.

En la vuelta de jugadores importantes deberá tomar decisiones. Fede Valverde de lateral, minutos para el capitán Dani Carvajal para que recupere el tono físico adecuado o apuesta por una cantera, con David Jiménez, a la que ya le ha llegado el mensaje de puertas abiertas del primer equipo.

Regresarán al once Álvaro Carreras en el lateral izquierdo, Tchouaméni en la medular y Jude Bellingham buscando su posición ideal con un nuevo entrenador. Y en ataque, con los galones entregados de forma reiterada de Arbeloa a Vinícius, la duda por despejar es Mbappé. Se perfila como suplente, con su regreso al once en la Liga de Campeones ante el Mónaco. Daría continuidad a Gonzalo, que ha comenzado el año viendo la portería rival con facilidad.

El Levante se presenta en el Santiago Bernabéu penúltimo de LaLiga EA Sports, a cuatro puntos de la permanencia, pero espoleado después de haber sumado una victoria y un empate en este arranque de 2026 y desde la llegada del nuevo entrenador, el portugués Luís Castro.

Tiene las bajas por lesión de Víctor García, Elgezabal, Roger Brugué y la conocida este mismo viernes de Diego Pampín, que sufría molestias en el sóleo de la pierna derecha desde el encuentro del pasado domingo ante el Espanyol y estará varias semanas alejado de la competición.

Además, Castro explicó que el central argentino Matías Moreno está fatigado y que prefiere no correr riesgos con él y descartó al “99 por ciento” la participación del defensor en el Bernabéu. También abrió la puerta a que no esté por el mismo motivo el hondureño Kervin Arriaga, con ofertas en este mercado de invierno, aunque ha entrado en la lista de convocados, igual que Ugo Raghouber, su último fichaje.

Las ausencias de Pampín y de Matías Moreno provocan que Manu Sánchez y Matturro, en principio, regresen al once inicial, mientras que si no está Arriaga, que arrastraba también molestias musculares, sería Vencedor el que acompañe a Pablo Martínez en la medular.

Otra de las novedades del equipo inicial sería la vuelta del camerunés Etta Eyong, que ya jugó unos minutos el pasado fin de semana ante el Espanyol tras haber concluido su participación en la Copa África.

. Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; David Jiménez, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez, Arriaga o Vencedor, Pablo Martínez, Tunde, Carlos Álvarez, Losada y Etta Eyong.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (colegio riojano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 14.00. EFE

