Pellegrini quiere cazar al Villarreal: "Quedan 57 puntos por jugarse"

Sevilla, 16 ene (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó en vísperas de recibir este sábado al Villarreal en La Cartuja que, pese a la distancia que los separa en la tabla -12 puntos-, considera "un rival directo" al conjunto castellonense, ya que está "cercano en puestos" y "quedan 57 puntos por jugarse".

Pellegrini aseguró este viernes en rueda de prensa que "mientras la matemática dé, hay que tener el optimismo para intentar" clasificarse para la Liga de Campeones, si bien recordó que "el campeonato del Villarreal es fenomenal y si mantiene" esta línea, "va a ser muy difícil alcanzarlo, pero eso no quita" de "la obligación de intentarlo".

El técnico del Betis, sexto con 29 puntos por los 41 del Villarreal, tercero, destacó sobre la ambición del club verdiblanco que "la visión de la directiva y la de los técnicos está alineada" porque todos desean "hacerlo lo mejor posible" tras haber "entrado en Europa cinco años seguidos", aunque no escondió que "llegar a Champions sería un logro importantísimo".

El preparador santiaguino comentó que el Betis está inmerso en "un proceso que va avanzando año tras año y siempre intenta buscar mayores logros", y recalcó que "lo más importante ha sido inculcar esa ambición de estar seis años seguidos en Europa y que ahora parezca poco", aunque ello no le impide apreciar que "todas estas temporadas están siendo buenas".

"Si el equipo no cometiera nunca errores, estaríamos en otra dimensión. Hemos perdido cuatro partidos en cinco meses. Perdimos con los cuatro de 'Champions'. Soy el primero en intensificar la exigencia cada vez más, pero a la hora de evaluar hay que saber en qué momento estamos", indicó Pellegrini. EFE

