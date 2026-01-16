Pedro Martínez: Su defensa nos ha complicado mucho

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró tras la derrota de su equipo en la cancha del Fenerbahçe en la Euroliga que la defensa del conjunto turco les complicó mucho el partido y al mismo tiempo les costó mucho controlar a sus jugadores.

"Nos ha costado controlar las situaciones de 'uno contra uno' porque tienen jugadores muy verticales y es difícil para nosotros controlarnos", señaló en la rueda de prensa posterior al choque.

"Con su defensa de cambios no hemos encontrado situaciones fáciles de anotación pero hemos luchado 40 minutos y los jugadores han tenido la mentalidad para remontar. Por esa parte tenemos que estar contentos", añadió.

El técnico felicitó al Fenerbahçe por su partido y especialmente por los tiros abiertos que logró en la segunda mitad y por su defensa.

"En la segunda parte nos hemos cerrado un poco más pero entonces ellos han conseguido algunos tiros de tres y en ataque hemos estado fuera de nuestro ritmo en el cinco contra cinco porque su defensa nos obligaban a hacer algunos tiros", resumió.

"Tienen una gran defensa, la mejor de la competición, y nos ha complicado mucho. Juegan muy inteligente atrás. Tenemos que mejorar, pero hay que reconocer el mérito del Fenerbahçe", concluyó. EFE