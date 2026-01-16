Espana agencias

Pedro Martínez: Su defensa nos ha complicado mucho

Guardar

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró tras la derrota de su equipo en la cancha del Fenerbahçe en la Euroliga que la defensa del conjunto turco les complicó mucho el partido y al mismo tiempo les costó mucho controlar a sus jugadores.

"Nos ha costado controlar las situaciones de 'uno contra uno' porque tienen jugadores muy verticales y es difícil para nosotros controlarnos", señaló en la rueda de prensa posterior al choque.

"Con su defensa de cambios no hemos encontrado situaciones fáciles de anotación pero hemos luchado 40 minutos y los jugadores han tenido la mentalidad para remontar. Por esa parte tenemos que estar contentos", añadió.

El técnico felicitó al Fenerbahçe por su partido y especialmente por los tiros abiertos que logró en la segunda mitad y por su defensa.

"En la segunda parte nos hemos cerrado un poco más pero entonces ellos han conseguido algunos tiros de tres y en ataque hemos estado fuera de nuestro ritmo en el cinco contra cinco porque su defensa nos obligaban a hacer algunos tiros", resumió.

"Tienen una gran defensa, la mejor de la competición, y nos ha complicado mucho. Juegan muy inteligente atrás. Tenemos que mejorar, pero hay que reconocer el mérito del Fenerbahçe", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Melilla revela que ha estado a punto de romper relaciones con el Gobierno central

Infobae

El chileno Alexis, duda para el partido del lunes en Elche por un golpe en la pelvis

Infobae

El Brent sube un 0,58 % hasta los 64,13 dólares por temores residuales de escalada en Irán

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado 17 de enero de 2026

Infobae

El francés Raghouber, inscrito por el Levante y en Madrid para debutar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid niega

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

ECONOMÍA

La empresa española Indra gestionará

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”