Page vuelve a criticar al independentismo por la financiación: "No es que quieran más, es que quieren más que los demás"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a cargar este viernes contra los independentistas a cuenta de la financiación autonómica, para asegurar que "no es que quieran más, es que quieren más que los demás y eso, aquí, se llama privilegio".

Así se ha pronunciado García-Page durante su intervención tras inaugurar la primera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria Número 34 de la ciudad, donde ha rechazado las críticas a quienes le dicen que se ha puesto "muy duro" con su planteamiento sobre financiación.

"¿Cómo no me voy a poner? Nos estamos jugando, ni más ni menos, que detrás de cada número y de cada cuenta hay colegios, institutos, centros de salud, hospitales o pruebas del talón. La gente frivoliza con estas cosas, pero el 90 por ciento de lo que nos gastamos las autonomías es educación, sanidad y prestaciones sociales".

En este punto ha dicho que tendría que volver a nacer para que alguien le diga "que tiene más derecho un ciudadano a la educación o a que se le trate un infarto que un ciudadano de Albacete". "Pero lo diría también al contrario. No se trata de tener más que nadie, como quieren los independentistas", ha añadido.

Para finalizar, ha insistido en que Castilla-La Mancha, "si nació para algo es para no tener menos que los demás, o al menos, tener las mismas oportunidades. Y esto, a la postre, es pelear por la educación, pelear por la sanidad y pelear por el bienestar social", ha zanjado.