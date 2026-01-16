Noboa designa la comitiva que lo acompañará en su viaje al Foro de Davos la próxima semana

Quito, 16 ene (EFECOM).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, iniciará el próximo lunes un viaje a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos y, en una segunda etapa, se trasladará a Bélgica, acompañado por cuatro ministros de su gabinete y dos secretarios generales.

Según el Decreto Ejecutivo 279, integrarán la delegación oficial la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; la ministra de Economía, Sariha Moya; el ministro de Producción, Luis Jaramillo; la ministra de Ambiente, Inés Manzano; además de la secretaria general de Comunicación y el secretario de Integridad Pública.

El documento señala que la presencia de Noboa en Davos, que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, "constituye un espacio estratégico para posicionar al país en la agenda económica y geopolítica mundial" y permitirá "promover oportunidades de inversión, comercio y cooperación".

A la edición de este año del foro está prevista la asistencia de hasta 64 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El decreto subraya también que para Ecuador es "indispensable" fortalecer las relaciones diplomáticas y políticas con la Unión Europea.

En ese marco, la agenda en Bélgica incluirá reuniones con altas autoridades comunitarias para abordar asuntos vinculados a inversiones, seguridad y el visado Schengen, según detalló a EFE en diciembre la canciller Sommerfeld. EFECOM