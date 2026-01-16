Mónica García defiende reeditar el "espacio" Sumar con el nombre que sea y recalca que Podemos ya "salió del barco"

La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que los partidos agrupados en Sumar van a tratar de reeditar este espacio "coordinado, cohesionado y fraterno" para las próximas elecciones más allá del "nombre y las siglas" que se elijan. Además, ha recalcado que Podemos decidió salirse "de este barco" y tomar otro camino.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha agregado que la actual coalición que agrupa al socio minoritario del Ejecutivo es un espacio "inédito" basado en que las fuerzas colaboren juntas en lugar de ir las "unas contra las otras". Así, ha defendido que ese espíritu está "más fuerte que nunca" y ante ello resulta secundario el debate sobre la marca electoral o el liderazgo de una eventual candidatura conjunta.

Cuestionada sobre el borrador de informe político del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que llama a superar Sumar porque ya no funciona como instrumento para aglutinar a la izquierda y llama a elegir una nueva marca electoral, García ha insistido que lo relevante es que haya una estrecha relación entre partidos y que ya llegará el momento de elegir el "envoltorio" que servirá de paraguas a las distintas formaciones.

La líder de Más Madrid ha indicado que Sumar es una confluencia que funciona actualmente y que esa coalición electoral que surgió el 23J fue una "semilla que ha ido creciendo en "un verdadero espacio cohesionado y fraterno", algo que "nunca ha tenido este país jamás en la vida".

Por tanto, ha querido dar tranquilidad al votante progresista de que los partidos que están ahora en la órbita de Sumar están trabajando para dar continuidad a esta coalición, que sea referente en la izquierda manteniendo también el "ADN" de cada partido político.

"Más Madrid siempre va a estar con la garantía de la generosidad por delante para construir el espacio progresista que trabaje junto. Podemos no quiso pertenecer a este rumbo y a este baro, pero el resto de fuerzas nos coordinamos, tenemos reuniones semanales. Nunca ha habido una amalgama, por decirlo de alguna manera, tan coordinada, pero sobre todo tan fraterna", ha enfatizado.