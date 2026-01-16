Moncho Fernández: "Nos falta un poco más de regularidad"

Girona, 16 ene (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha admitido este viernes que al equipo le falta "un poco más de regularidad" y que otra de las "asignaturas pendientes" es la defensa.

En este sentido, el preparador gallego ha reconocido que el ataque del Girona es "mucho mejor" si no hay que sacar cada vez de fondo y también ha reivindicado que está "muy contento con el compromiso, el esfuerzo y el sacrificio porque el equipo lucha y pelea".

En la previa del encuentro del domingo en la pista del Joventut Badalona, el entrenador del Bàsquet Girona ha destacado que este duelo entre equipos catalanes es "especial" y ha añadido que a sus jugadores les gusta "jugar este tipo de partidos".

"Tenemos que hacer muchas cosas bien porque la Penya es un equipo que ataca muy bien, con jugadores muy buenos y muy experimentados como Ricky, Cameron Hunt, Guillem Vives, Tomic o Hanga", ha destacado.

También ha asegurado que el entrenador del equipo verdinegro, Dani Miret, está haciendo "un gran trabajo", y ha remarcado que el Joventut está "muy bien en defensa".

Fernández ha detallado que esta ha sido una semana "complicada" porque Mindaugas Susinskas, Nikola Maric y Pep Busquets no han podido entrenar con normalidad por "pequeños problemas físicos" y son duda. El escolta argentino Maxi Fjellerup sigue de baja por lesión. EFE

asm/xsf/jpd