Espana agencias

Moncho Fernández: "Nos falta un poco más de regularidad"

Guardar

Girona, 16 ene (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha admitido este viernes que al equipo le falta "un poco más de regularidad" y que otra de las "asignaturas pendientes" es la defensa.

En este sentido, el preparador gallego ha reconocido que el ataque del Girona es "mucho mejor" si no hay que sacar cada vez de fondo y también ha reivindicado que está "muy contento con el compromiso, el esfuerzo y el sacrificio porque el equipo lucha y pelea".

En la previa del encuentro del domingo en la pista del Joventut Badalona, el entrenador del Bàsquet Girona ha destacado que este duelo entre equipos catalanes es "especial" y ha añadido que a sus jugadores les gusta "jugar este tipo de partidos".

"Tenemos que hacer muchas cosas bien porque la Penya es un equipo que ataca muy bien, con jugadores muy buenos y muy experimentados como Ricky, Cameron Hunt, Guillem Vives, Tomic o Hanga", ha destacado.

También ha asegurado que el entrenador del equipo verdinegro, Dani Miret, está haciendo "un gran trabajo", y ha remarcado que el Joventut está "muy bien en defensa".

Fernández ha detallado que esta ha sido una semana "complicada" porque Mindaugas Susinskas, Nikola Maric y Pep Busquets no han podido entrenar con normalidad por "pequeños problemas físicos" y son duda. El escolta argentino Maxi Fjellerup sigue de baja por lesión. EFE

asm/xsf/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Izquierda Unida aboga por reeditar la coalición electoral pero con nombre distinto a Sumar

Infobae

El TSJA revoca la absolución a un 'petaquero' y lo condena a cuatro años de cárcel por esta actividad

El TSJA revoca la absolución

Illa se abre a discutir la financiación si hay alguna alternativa "concreta y viable"

Infobae

La madre de Diego Bello ratifica en el juicio en Filipinas las "amenazas de muerte" a su hijo

La madre de Diego Bello

Cesa en el Gobierno valenciano el número 3 de la Conselleria de Interior en la dana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan una posible agresión sexual

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Despedido por quedarse con el cambio de un café de 1,60 euros: gana el juicio y recibirá 18 meses de sueldo de indemnización

El Gobierno eliminará los anuncios de alquiler que no informen del precio anterior o superen el límite en zonas tensionadas

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula