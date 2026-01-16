Ministra aboga por un parque público de vivienda que iguale o supere estándares europeos

(Actualiza con más declaraciones de la ministra la EC5309)

Illescas (Toledo), 16 ene (EFECOM).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha destacado este viernes que el principal objetivo de la legislatura es construir un parque público de vivienda que sea equiparable a los estándares europeos o incluso los supere.

Y para ello ha abogado por medidas como la aprobación del Plan Estatal o la industrialización durante una visita a las obras de una promoción de viviendas en Illescas (Toledo).

Para Rodríguez la solución a la crisis de la vivienda pasa por ampliar el parque público y "focalizar" la construcción allí donde es más necesario.

Ha afirmado que el objetivo es, al menos, equiparar el parque público al del resto de Europa o incluso que España pueda liderar esas políticas "como ya ocurre con las políticas públicas de sanidad o educación".

Al respecto, ha destacado que el Plan Estatal de Viviendas destinará, "al menos, el 40 % de sus 7.000 millones de euros a la construcción del parque de vivienda asequible".

Según la ministra, la previsión es poner en marcha ese plan antes de que acabe el trimestre, y firmar para ello los convenios bilaterales con las comunidades autónomas.

Otras de las iniciativas que ha resaltado son los 1.300 millones de euros del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de industrialización, a fin de contar con mano de obra cualificada; y Casa 47, "que ya tiene garantizada una inversión de 13.000 millones de euros para los próximos años".

Por su parte, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha dicho que, desde 2023, la región ha superado los 16.000 visados de obra nueva dentro del Plan 10.000, lo que desborda las expectativas iniciales, y ha indicado que más del 20 % son viviendas con algún tipo de protección".

Asimismo, ha adelantado que el Ejecutivo autonómico ultima la aportación de 45 millones de euros para la construcción de nueva vivienda de alquiler asequible, dentro del Plan de Acción por la Vivienda, así como la finalización, antes del verano de este año, de la estación intermodal de transporte por carretera de Illescas. EFECOM

