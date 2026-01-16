Espana agencias

Ministra aboga por un parque público de vivienda que iguale o supere estándares europeos

Guardar

(Actualiza con más declaraciones de la ministra la EC5309)

Illescas (Toledo), 16 ene (EFECOM).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha destacado este viernes que el principal objetivo de la legislatura es construir un parque público de vivienda que sea equiparable a los estándares europeos o incluso los supere.

Y para ello ha abogado por medidas como la aprobación del Plan Estatal o la industrialización durante una visita a las obras de una promoción de viviendas en Illescas (Toledo).

Para Rodríguez la solución a la crisis de la vivienda pasa por ampliar el parque público y "focalizar" la construcción allí donde es más necesario.

Ha afirmado que el objetivo es, al menos, equiparar el parque público al del resto de Europa o incluso que España pueda liderar esas políticas "como ya ocurre con las políticas públicas de sanidad o educación".

Al respecto, ha destacado que el Plan Estatal de Viviendas destinará, "al menos, el 40 % de sus 7.000 millones de euros a la construcción del parque de vivienda asequible".

Según la ministra, la previsión es poner en marcha ese plan antes de que acabe el trimestre, y firmar para ello los convenios bilaterales con las comunidades autónomas.

Otras de las iniciativas que ha resaltado son los 1.300 millones de euros del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de industrialización, a fin de contar con mano de obra cualificada; y Casa 47, "que ya tiene garantizada una inversión de 13.000 millones de euros para los próximos años".

Por su parte, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha dicho que, desde 2023, la región ha superado los 16.000 visados de obra nueva dentro del Plan 10.000, lo que desborda las expectativas iniciales, y ha indicado que más del 20 % son viviendas con algún tipo de protección".

Asimismo, ha adelantado que el Ejecutivo autonómico ultima la aportación de 45 millones de euros para la construcción de nueva vivienda de alquiler asequible, dentro del Plan de Acción por la Vivienda, así como la finalización, antes del verano de este año, de la estación intermodal de transporte por carretera de Illescas. EFECOM

(Foto)(Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo apuesta por incentivar la venta de coches para rebajar su edad y reducir emisiones

Infobae

Indra aminora alza al 2,77 % tras lograr la gestión de billetes de transportes de Londres

Infobae

71-74. El Bàsquet Girona anula al Joventut desde la defensa y asalta el Olímpic

Infobae

Talgo dice que el consejero Gonzalo Urquijo dimitió por "razones estrictamente personales"

Infobae

Xavi Pascual: "No podemos estar para nada satisfechos con la primera parte"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a dos funcionarios de

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Unidad canina de la Guardia Civil encuentra a la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, en buen estado físico

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla

La tarifa de la luz en España para este lunes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

Comprueba los resultados del Sorteo 2 la Triplex de la Once este domingo 18 de enero

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante