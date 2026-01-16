Espana agencias

Míchel: "Los jugadores han dado un paso adelante, son los protagonistas"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ene (EFE).- El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel', ha afirmado tras ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) que su equipo ha hecho "un partidazo" y ha apuntado que los futbolistas "han dado un paso adelante" y son los "protagonistas" de la buena dinámica.

Míchel, en rueda de prensa, ha comentado que no ha mirado la clasificación (actualmente el Girona es noveno), pero sí ha destacado que ganar "cuatro partidos de cinco" responde a que "el equipo está trabajando muy bien". "Hemos sufrido mucho en la primera vuelta y no se nos puede olvidar", ha añadido.

El objetivo, ha señalado el técnico, es "llegar a los 42 puntos" que garantizan sobre el papel la permanencia en Primera División. "Para un entrenador lo más importante es que los jugadores sigan el camino que tú marcas", ha subrayado.

En este sentido, Míchel ha reconocido que en las primeras cinco jornadas gestionó "muy mal" el momento del equipo. "No lo entendía. No razoné bien, me separé de los jugadores y del vestuario. Ellos me han enseñado que es al revés, que ellos son los que más han sufrido. Vamos a seguir. Nadie se va a relajar", ha repetido.

El técnico ha destacado haber logrado que el Espanyol "mire atrás", algo que no es "fácil" por su presión. "Nos falta finalizar más jugadas, pero el Espanyol es top en defensa, nos ha costado hasta el penalti. En la segunda parte ellos han estado un poco mejor y nosotros hemos mejorado en la fase defensiva".

Preguntado por los penaltis a favor del Girona, Míchel ha comentado que no los ha visto. "Es decisión del árbitro. En el primero, la situación de duelo, pero la posición la tiene ganada Hugo. Y en el segundo Asprilla me ha dicho que le han tocado", ha afirmado el preparador.

Míchel ha elogiado la "fase defensiva" del Girona, un mérito, ha señalado, colectivo. "Es mejor recuperar el balón que mirar hacia atrás. Por eso no hemos tenido muchas situaciones de peligro (en contra) en la primera parte. En la segunda han entrado más, pero el equipo ha estado increíble", ha analizado.

El entrenador del Girona ha valorado el mercado de invierno: "La dirección deportiva tiene las ideas claras de que necesitamos jugadores. Tenemos muchos lesionados, algunos de ellos de gravedad. Necesitamos futbolistas en el centro del campo. Esperamos la incorporación de Echeverri y no ha podido ser".

El delantero argentino no ha podido ser inscrito y ha visto el partido contra el Espanyol desde el palco. "Queremos que esté con nosotros ya", ha añadido. También ha apuntado que necesitan un portero en caso de salidas, sin mencionar opciones concretas. "Ganar o no impide ver las necesidades", ha reflexionado. EFE

