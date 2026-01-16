Espana agencias

Mboko y Andreeva se disputarán el título en Adelaida

Guardar

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- La joven canadiense Victoria Mboko disputará su primera final de un torneo de categoría 500 en Adelaida (Australia) tras ganar a Kimberly Birrell por 6-2 y 6-1 y tendrá como adversaria a la rusa Mirra Andreeva que se impuso a su compatriota Diana Shnaider por 6-3 y 6-2.

Mboko, de 19 años, tardó 59 minutos en sumar la victoria ante Birrel y situarse en la tercera finald e su carrera para aspirar a su tercer trofeo tras los de Hong Kong y Montreal.

La norteamericana se medirá a la tercera favorita, Andreeva, pupila de Conchita Martínez, que batió a Shnaider. La octava tenista del mundo jugará su quinta final. Será un duelo de dos de las mejores jugadoras jóvenes del momento, las dos adolescentes mejor clasificadas en el ránking WTA. Nunca se han enfrentado entre sí.

La rusa cuenta conlos títulos de Indian Wells y Dubai del 2025 y el de Iasi en el 2024. Fue finalista, con derrota, en Ningbo, en el 2024. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Taiwán aclara que el acuerdo comercial con EE.UU. no implica una "reubicación industrial"

Infobae

El Kospi surcoreano gana un 0,90 % y suma once jornadas consecutivas al alza

Infobae

Bajo Ulloa estrena 'El mal', una película que medita sobre la maldad y el precio del éxito

Infobae

Walls lanza su tercer disco ‘El dia que me olvides’: “Abrazo un rock vulnerable y sincero”

Infobae

La inflación en Alemania se mantuvo en el 2,2 % en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Carlos Melio, abogado: “Si has

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de enero

Precio del aceite de oliva en España este viernes 16 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de enero

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula