Manolo González, molesto por el arbitraje: "Hay cosas que no me las puedo creer"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 16 ene (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, se ha mostrado molesto con la actuación arbitral en la derrota contra el Girona en el RCDE Stadium (0-2).

El técnico, en rueda de prensa, ha criticado numerosas decisiones del colegiado en el encuentro: "Después de lo de Mallorca el año pasado (con tres penaltis señalados en contra del Espanyol) y lo que he visto hoy, hay cosas que no me las puedo creer. Pero bueno, es lo que hay".

El preparador ha desgranado algunas de las jugadas. "El primer penalti marca el partido. Es en el minuto 44. Hay un contacto leve de Omar al pecho. Ni agarrón, sólo hay un toque. No hay un golpe ni mucho menos menos. Si esto es penalti, la acción de Roberto (posterior y a favor del Espanyol) es penalti", ha relatado.

González ha añadido que son "muchas cosas" en este partido: "Son cuatro minutos de descuento cuando contra el Levante hubo siete, un partido en el que pasaron muchas menos cosas que hoy".

En cuanto a los incidentes, con lanzamiento de objetos en el tramo final, el técnico ha afirmado que como entrenador "no puede provocar al público". "Un jugador tampoco, supongo. Arnau Martínez debería estar en la calle también (por una hipotética segunda amarilla). Son situaciones curiosas, cuanto menos", ha afirmado.

González ha ahondado en los incidentes en el tramo final: "Los jugadores (del Espanyol) van porque estás provocando al público y calentando a la gente. Estás provocando que pasen estas situaciones que son evitables y que no deben pasar. Son fáciles de evitar y lo debe cortar una persona desde dentro del campo. No hay más".

El responsable del banquillo blanquiazul ha indicado que cuando se juega un partido "difícil de pitar" como el derbi entre el Espanyol y el Girona. "Si a veces se te va de las manos, si el que tiene que llevar el control del partido no lo lleva pues pasan estas cosas", ha señalado.

González ha recordado que no ha habido "ni una revisión de VAR". "No entiendo nada. Intento estar al margen del tema arbitral, intento no hablar. Además, cuando vi el árbitro (Galech Apezteguía) ya me esperaba alguna de estas. Gente del Girona, técnica, me ha dicho que no era penalti ni uno de los dos", ha desvelado.

El entrenador ha reflexionado sobre el lanzamiento de objetos: "Imagínate, yo voy a Valencia la semana que viene. El Espanyol gana 0-1 y yo me giro hacia su grada y les empiezo a encender. La gente me tira botellas. ¿Es culpa exclusivamente de ellos o no? Está claro que tú no tienes que tirar ninguna botella, pero yo no puedo provocar al público".

En cualquier caso, el preparador ha dejado claro que el bloque debe hacer autocrítica después de la derrota: "No es un partido para perder, ni mucho menos, pero debemos analizar y ver cosas desde dentro. Se debe analizar con frialdad lo que hemos hecho mal y tener calma".

Desde el punto de vista estrictamente futbolístico, González ha asegurado que en la primera parte el equipo "no ha estado bien" al faltarle "ritmo". "Tampoco ha pasado mucha cosa, han dominado un poco más a nivel territorial. En la segunda, creo que hemos sido mejores, pero no hemos tenido acierto", ha analizado.

El entrenador ha reconocido que al Espanyol le ha faltado "un poco de pausa" e interpretar dónde estaba "la ventaja del juego". "Con balón nos ha faltado más ritmo y más fluidez. En la primera parte no estábamos finos. Hay que volver a incidir en el ataque", ha detallado. EFE

