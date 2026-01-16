Lula y Von der Leyen dicen que el acuerdo Mercosur-UE es bueno para el multilateralismo

Río de Janeiro, 16 ene (EFECOM).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidieron este viernes en que el acuerdo comercial que suscribirán el sábado el Mercosur y la Unión Europea (UE) es bueno para todo el mundo, para la democracia y para el multilateralismo.

Ambos líderes destacaron la importancia del acuerdo en una corta reunión que mantuvieron en Río de Janeiro en vísperas de la firma del acuerdo en Asunción (Paraguay), en la que Lula será el gran ausente.

Al concluir el encuentro en Río de Janeiro, Von der Leyen destacó el papel importante que el líder progresista brasileño tuvo en las negociaciones.

"Lula, usted siempre fue un líder realmente comprometido con valores importantes para nosotros, como la democracia, el orden internacional con reglas y el respeto a las comunidades y a las naciones soberanas", dijo la política alemana.

El gobernante brasileño destacó que el acuerdo "es bueno para el Mercosur, es bueno para la Unión Europea y es bueno para el mundo democrático y el multilateralismo".

Lula afirmó que el acuerdo fue una prioridad de su Gobierno y que, en enero de 2023, cuando asumió su tercer mandato, determinó la reanudación de las negociaciones dejando claro que el proceso tenía que ser compatible con el crecimiento sustentable y la reindustrialización de Brasil.

"Fueron más de 25 años de sufrimiento y de intentos de acuerdo, pero mañana en Asunción haremos historia al crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y un producto interior bruto (PIB) de 22 billones de dólares", dijo.

Agregó que la asociación entre ambos bloques está basada en el multilateralismo y que respeta plenamente todos los compromisos internacionales asumidos por ambas partes ante la ONU y la OMC, además de incluir compromisos sobre el medio ambiente, los cambios climáticos, los pueblos indígenas, los trabajadores y la igualdad de género.

Según Lula, el acuerdo generará más comercio y más oportunidades en los dos lados y ampliará las oportunidades de inversión sin comprometer el papel del Estado en áreas como salud y educación.

Dijo igualmente que la asociación reforzará el papel de Brasil como abastecedor de alimentos, pero que el país no quiere limitarse a ser un exportador de materias primas.EFECOM

(foto)(vídeo)