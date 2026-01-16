Espana agencias

Lula sobre acuerdo entre Mercosur y UE: "La respuesta del multilateralismo al aislamiento"

Buenos Aires, 16 ene (EFECOM).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes, en un texto publicado en el medio argentino La Nación, que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea es la "respuesta del multilateralismo al aislamiento".

La columna de opinión, titulada 'El acuerdo Mercosur-UE es la respuesta del multilateralismo al aislamiento', se publica en la jornada previa a la firma del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques económicos, que tendrá lugar mañana en la capital paraguaya de Asunción y culmina un proceso de 26 años de negociaciones.

"En una época en la que el unilateralismo aísla los mercados y el proteccionismo inhibe el crecimiento global, dos regiones que comparten valores democráticos y defienden el multilateralismo eligen un camino diferente", afirma Lula en su primer párrafo.

En la misma línea, agrega: "No existe una economía aislada. El comercio internacional no es un juego de suma cero. Todos buscan crecer y esta nueva asociación generará oportunidades mutuas de empleo, generación de ingresos, desarrollo sostenible y progreso económico".

La publicación de este texto en uno de los periódicos más importantes de Argentina ocurre en paralelo con el anuncio de que el presidente brasileño no estará presente en la ceremonia, en la que sí participarán los mandatarios Javier Milei (con quien sostiene marcadas diferencias discursivas y políticas), el local Santiago Peña, Yamandú Orsi, de Uruguay; José Raúl Mulino, de Panamá; y Rodrigo Paz, de Bolivia.

"La firma de este acuerdo solo es posible porque el Mercosur y la Unión Europea comprendieron que juntos tenían mucho más que ganar que por separado y optaron por dialogar en condiciones de respeto e igualdad. A pesar de visiones distintas, los bloques encontraron puntos de convergencia, demostrando que la cooperación es mucho más ventajosa y eficaz que la intimidación y el conflicto", sigue el texto de Lula.

La guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cada vez mayor dependencia de China y las tensiones geopolíticas, con la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio aún vigentes, han empujado a ambos bloques a superar sus históricas diferencias y sellar un acuerdo tan celebrado como denostado.

En otra referencia al contexto geopolítico, Lula defiende que, "en un contexto de creciente proteccionismo y unilateralismo, este acuerdo demuestra que es posible una gobernanza mundial más activa, representativa, inclusiva y justa. Estos mismos principios guían nuestra búsqueda de instituciones multilaterales renovadas, como la reforma de la Organización Mundial del Comercio y del Consejo de Seguridad de la ONU".

"La interdependencia es una necesidad y una realidad. Solo el trabajo conjunto entre estados y bloques puede promover la paz, prevenir atrocidades y hacer frente a los peores efectos del cambio climático", comenta.

Brasil, la mayor potencia económica de América Latina y quien lideró las negociaciones con la UE, defiende con entusiasmo el acuerdo, que creará la mayor zona de libre comercio del mundo por población, con 720 millones de personas, y tendrá un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros).

Además, el presidente brasileño recibirá este mismo viernes, un día antes de la firma, a Von der Leyen en Río de Janeiro, donde discutirán los próximos pasos del acuerdo comercial, entre otros temas de la agenda internacional. EFECOM

