Luis García agradece al club el esfuerzo para "elevar el nivel ofensivo" con los fichajes

Las Palmas de Gran Canaria, 16 ene (EFE).- La llegada a la UD Las Palmas de los jugadores Nicolás Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo y el japonés Taisei Miyashiro, quien será anunciado este viernes, ha elevado "el nivel en la parte ofensiva" del equipo amarillo, por lo que su entrenador, Luis García, está agradecido al club por el esfuerzo realizado en el presente mercado de invierno, que finalizará el próximo 2 de febrero.
El técnico asturiano considera que con estos fichajes "hay una idea clara de querer mejorar el equipo", y reconoce que a partir de hora supondrá un "quebradero de cabeza" tener que elegir entre los muchos futbolistas con un perfil atacante, porque tendrá "muchas variantes".
Luis García ya se ha referido a Taisei Miyashiro como un componente más de la plantilla, y ha apuntado que el nipón puede jugar como delantero centro o por detrás del punta, y es un jugador "muy potente, con mucho giro, asociación, muy buen remate con las dos piernas, y de cabeza", por lo que puede "aportar muchas cosas".
No obstante, recuerda que Miyashiro "viene de otra cultura y se tiene que adaptar", aunque su experiencia con otros jugadores japoneses le indica que son "gente muy trabajadora, con muchas ganas de mejorar".
También se ha referido al delantero catalán Iker Bravo, presentado el jueves, de quien ha revelado que rechazó ofertas de Primera División para aceptar la propuesta de la Unión Deportiva.
"Lo conozco bien de mi época en el Real Madrid, es un futbolista diferencial, con una personalidad muy importante, que aunque tenga esa edad -21 años- es un futbolista maduro, que nos dará gol, asociación... muy estilo Unión Deportiva".
Ahora bien, admite que el delantero cedido por el Udinese italiano "tiene que adaptarse rápido, identificar nuestra forma de entender el juego, y le voy a apretar", como el propio futbolista pedía en su presentación. EFE
