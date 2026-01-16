Los niños españoles recaudaron 2,4 millones para proyectos de infancia misionera

Madrid, 16 ene (EFE).- Los niños españoles recaudaron en 2025 más de 2,4 millones de euros que se destinaron a financiar 473 proyectos de infancia misionera a lo largo del pasado año gracias a los cuales se beneficiaron más de 700.000 niños de 36 países, según ha informado Obras Misionales Pontificias (OMP).

Las cantidades enviadas a las misiones proceden, en gran parte, de la colecta llevada a cabo en la jornada de Infancia Misionera, que este año se celebra el próximo domingo 18 de enero bajo el lema "Tu vida una misión". ¿Qué ofrecemos?", y que tiene como protagonistas a los más pequeños que, con sus aportaciones, ayudan a los misioneros que en todo el mundo trabajan con más de 4 millones de niños.

En concreto, el dinero recaudado por los niños españoles ha servido para apoyar 473 proyectos: 82 de protección de la vida, 20 de salud, 129 de enseñanza, 41 de construcción o reparación, 39 de equipamiento, 3 proyectos para medios audiovisuales, 69 de formación católica y 90 de pastoral ordinaria.

Según explica OMP, lo que Infancia Misionera recauda en todo el mundo se pone a disposición en el Fondo Universal de Solidaridad de Infancia Misionera, que en 2025 reunió 13,8 millones de euros para financiar 2.600 proyectos en 1.131 territorios de misión.

La mayor parte de las aportaciones recaudadas (el 55 %) se destina a educación con iniciativas diversas como la construcción de escuelas y guarderías, becas de estudio, materiales necesarios o formación agrícola y ganadera.

El 25 % se destina a iniciativas para proteger la vida y atender sanitariamente a los niños, como ayudas a orfanatos, comedores y hospitales, medicamentos o vacunas, apoyo a embarazadas, y un 20 % para la pastoral con los niños y formación católica.

Obras Misionales Pontificias -institución de la Iglesia católica- es el instrumento que tiene la Iglesia para el sostenimiento de los Territorios de Misión. Una de las cuatro obras que forman esta institución es la Infancia Misionera, fundada en 1843 por Charles de Forbin-Janson.

El obispo de Nancy y Toul (Francia) recurrió a los menores de su diócesis para ayudar a los niños necesitados de China. En España, en 1852, Isabel II acogió esta iniciativa y la primera niña registrada fue su hija, la Princesa de Asturias. EFE