Los Hornets asaltan el Crypto, los Thunder enderezan el rumbo y Detroit manda en el Este

Washington, 15 ene (EFE).- Los Charlotte Hornets asaltaron este jueves el Crypto.com de Los Ángeles venciendo a los Lakers pese a los 39 puntos de Luka Doncic, los Oklahoma City Thunder también derrotaron a domicilio a los Houston Rockets y los Detroit Pistons ganaron en Phoenix y mantienen su cómodo colchón en el Este.

Los 39 puntos de Doncic y los 29 de LeBron James no bastaron para que los Lakers (24-15) evitaran caer ante los Hornets (15-26), uno de los equipos más flojos de la liga.

Charlotte venció por 117-135, con 30 puntos de LaMelo Ball (doble-doble con 11 asistencias), 26 puntos de Brandon Miller y 25 de Miles Bridges.

Los Lakers empezaron bien, pero los Hornets tomaron el mando en el ecuador del segundo cuarto y ya no echaron la vista atrás. Los Lakers han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos.

Dieciséis puntos y 18 rebotes. Esos fueron los números de Jalen Duren en el partido que los Pistons ganaron por 105-108 a los Phoenix Suns.

Duren, junto a Duncan Robinson (19 puntos) y Tobias Harris (16), asumió el ataque de los Pistons (29-10) ante el monumental desacierto de Cade Cunningham, que firmó un 3 de 16 (18,8 %) en tiros de campo.

Cunningham falló los siete triples que intentó e incluso estuvo mal desde el tiro libre, con un 4 de 9.

Para los Suns (24-17), sin Devin Booker, Grayson Allen anotó 33 puntos.

Tras un final de 2025 e inicio de 2026 lleno de tropiezos, los Thunder (35-7) parecen haber recuperado el norte. Este jueves firmaron su quinta victoria consecutiva y lo hicieron en Houston, derrotando a los Rockets por 91-111.

El duelo se decidió en el último cuarto, con un parcial de 16-34 para los vigentes campeones.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 20 puntos -su primera canasta llegó en el minuto 19-, salvando una noche más el récord de partidos seguidos con 20 puntos o más. El canadiense encadena 112 partidos con esa cifra, cerca del récord de 126 de Wilt Chamberlain.

Kevin Durant anotó 19 puntos para los Rockets (23-15), mientras que Alperen Sengun y Jabari Smith Jr. firmaron dobles-dobles.

La jornada de este jueves arrancó con un duelo entre los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies disputado en Berlín con los hermanos Wagner y Tristan Da Silva como principal atracción.

Los Magic se apuntaron el partido por 118-111 tras remontar 20 puntos en contra.

Además, los San Antonio Spurs derrotaron 119-101 a los Bucks, un resultado maquillado por Milwaukee en el último cuarto tras ir 39 abajo.

Los Boston Celtics vencieron 114-119 a los Miami Heat, los Dallas Mavericks 144-122 a los Utah Jazz y los Portland Trail Blazers 117-101 a los Atlanta Hawks.

Finalmente, los Golden State Warriors ganaron 126-113 a los New York Knicks con 32 puntos de Jimmy Butler en el día en el que se abrió la ventana de traspaso para Jonathan Kuminga, que ha pedido salir de San Francisco.

Con esta derrota, los Knicks cedieron la segunda posición del Este a los Celtics. Desde que cayeron ante los Spurs en la noche de fin de año, Nueva York solo ha ganado dos de sus últimos nueve partidos. EFE

EFE

